Sygehus fyrer ledelsen

Ledelsen på Regionshospitalet i Viborg har mandag morgen fået sparket.

Det oplyser Region Midtjylland på deres hjemmeside

'Der er indgået aftale om, at hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen fratræder deres stillinger i Hospitalsenhed Midt', lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen for at få en forklaring på fyringer, men han har ikke været til at træffe.

Men på Region Midtjyllands fortæller han følgende.

- Årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.