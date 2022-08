Sygehus-kaos: Nordjyderne ender med en gigantisk efterregning

Det er det rene kaos i Aalborg.

Det erkender regionsrådsformand Mads Duedahl (V) blankt i et interview med Nordjyske.

Seneste rapport om byggeriet af det nye supersygehus fortæller, at der alene i juni og juli blev brugt 66 millioner kroner mere end budgetteret, men det er ikke engang det værste.

Større og flere regninger er på vej, og højst sandsynlig er det nordjyderne, som kommer til at betale.

Overskredet med en halv milliard

Det er ikke blot én fejl, som har vist sig at være dyr for Aalborgs nye supersygehus, der allerede er overskredet med en halv milliard.

Det er mange og vitale fejl, og der er endnu ikke fundet en løsning på problemet.

Trods det stormer byggeriet derudaf - og det samme gør budgettet.

- Vi er i dialog med staten og sundhedsministeriet om at finde en løsning. Hvis vi selv skal finde pengene selv og tage dem fra vores anlægsramme - på samlet cirka 225 millioner kroner om året - skulle vi stryge flere års anlæg. Det ville være skrækkeligt. Så jeg tror og håber på, at vi får lov til at låne og afbetale over mange år, siger Mads Duedahl til Nordjyske.

Regning til nordjyderne

Hvis ikke Finansministeriet tryller en gave på en lille milliard frem, ser det sort ud for nordjyderne.

I sidste ende er det nemlig dem, der kommer til at betale den enorme regning.

- Der er ingenting, der kommer gratis her i verden - heller ikke en overskridelse af budgettet for et supersygehus. De skal betales tilbage, siger Mads Duadahl.

Hvornår det nye supersygehus åbner, kan regionsrådsformanden heller ikke svare på.

Den oprindelige plan var, at sygehuset skulle stå klar til patienter i 2023.

