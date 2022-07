Sygehus til ansatte: Forvent ikke at få fri på barnets første sygedag

Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland Aabenraa er nu så presset, at sygeplejerskerne har fået besked på, at de ikke kan forvente barnets første sygedag

'Barnets første sygedag er en mulighed, hvis driften tillader det'.

Sådan står der i en mail som sygeplejerskerne på FAM (Fælles Akutmodtagelsen) på Sygehus Sønderjylland Aabenraa har modtaget. En mail som JyskeVestkysten har set.

Ifølge avisen er det et forsøg på at reducere fraværet på arbejdspladsen, der har fået sygehuset til at indskærpe, at barnets første og anden sygedag ikke er en rettighed.

'Vi har de sidste år haft fravær på grund af barn syg (også inden vi fik covid-19) svarende til cirka 15 ugers fuldtidsarbejde. Det er meget fravær, idet det svarer til, at vi hver eneste uge mangler 3-4 personer alene på grund af barn syg'.

Sådan står der i den nyhedsmail, som sygeplejerskerne modtog i maj. Forinden havde afsnittets oversygeplejersker været på et internt sygefraværskursus, hvor de havde fået oplyst, at barnets første sygedag ikke er en ret, men en mulighed, skriver JydskeVestkysten.

Beklager

JyskeVestkysten har været i kontakt med chefsygeplejerske på Fælles Akutmodtagelsen, Helle Overgaard.

Hun er klar med en beklagelse.

- Vi har forståelse for, at udsendte information kan virke skarp og blive opfattet anderledes end tilsigtet. Det beklager vi, skriver Helle Overgaard.

Kontantbonusser

Det er ikke første gang, at JyskeVestkysten afdækker problemer på akutmodtagelsen. Tidligere har de kunnet fortælle, at afdelingen har været så presset, at den sammen med Dansk Sygeplejeråd (DSR) har indgået en aftale, hvor sygeplejerskerne får 15.000 kroner i bonus, hvis de IKKE siger op inden for et halvt år.

