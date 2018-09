Sygeplejerske bliver kollega med baby, hun passede for 28 år siden

Smuk genforening mellem sygeplejersken Vilma og en for tidligt født dreng, hun tog sig af for næsten 30 år siden

Verden synes nogle gange at være meget lille.

Det gjorde den især for den 54-årige sygeplejerske Vilma Wong, der fik sig noget af en overraskelse, da hun opdagede, hvem den nye læge på afdelingen i virkeligheden var.

Vilma Wong har arbejdet på neonatalt afsnit (afdelingen for for tidligt fødte, red.) på Lucile Packard Children’s Hospital i Palo Alto i Californien, i hele 32 år.

Da en ny læge præsenterede sig som Brandon Seminatore, vidste hun, at hun havde hørt navnet før, men kunne ikke med det samme placere hvor. Det skriver blandt andre The Independent.

Men da den nyuddannede læge med speciale i børne-neurologi fortalte, at de faktisk begge arbejdede på det hospital, hvor han blev født for 28 år siden, gik det op for hende, hvem han var.

Vilma tog sig af Brandon, da han kom for tidligt til verden. Nu har han fuldendt cirklen, siger han. Foto: SWNS.com

- Jeg spurgte, om hans far var politibetjent, og så var der en lang tavshed, og så spurgte han mig, om jeg var Vilma, fortæller den 54-årige sygeplejerske, og fortsætter:

- Jeg sagde ja.

Brandon Seminatore kunne endda vise hende et billede fra dengang, han kun et par dage gammel lå i skødet på en ung Vilma Wong, der tog sig af ham, da han blev født for tidligt.

- Hans mor havde åbenbart bedt ham kigge efter Vilma på Intensiv-afdelingen, men han havde sagt til sin mor, at jeg nok var gået på pension nu, siger Vilma Wong.

Også Brandon Seminatore syntes, det var en surrealistisk oplevelse, at de to efter næsten 30 år skulle blive kolleger.

- Da Vilma genkendte mit navn, huskede jeg de billeder, mine forældre havde vist mig, og så gik det rigtigt op for mig, at jeg var en af de babyer. Nu har jeg fuldendt cirklen og tager mig af babyer med sygeplejersken, som tog sig af mig.