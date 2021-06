Sygeplejerske: Handler om mere end løn

Frank Jensen er sygeplejerske og elsker sit fag. Han håber, at danskerne og politikerne vil forstå, at strejken handler om mere end løn

Mandag blev det et klart nej til den foreslåede overenskomst, medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd var blevet præsenteret for.

Derfor går 5000 sygeplejerske i strejke fra på lørdag. Frank Jensen, der arbejder som akutsygeplejerske, er en af dem, der har stemt nej til overenskomsten.

Personligt er han ikke udtaget til strejken, da akutafdelingerne fortsat vil være bemandede som vanligt - men for ham er det på tide, at politikerne ser sygeplejerskernes udfordringer øjnene:

- Vi har en politisk ledelse, der vælger at tage bind for øjnene. Det, jeg hører, er, at folk siger 'vi er nødt til at strejke. Vi er nødt til at vise dem, at den her model ikke virker'.

Politikerne har magten

For Frank Jensen handler sygeplejerskernes strejke ikke kun om, at man gerne vil have mere i løn. Det handler også om, at sygeplejersker får flere opgaver i det daglige uden at lønnen følger med, og at det er svært at få et familieliv til at hænge sammen som sygeplejerske.

Især håber han, at politikerne får øjnene op for, at arbejdsmarkedets parter ikke kan løse problemerne selv. Han mener, at sygeplejerskerne har forsøgt at råbe højt i 50 år, men at politikerne har for nemt ved at afvise dem:

- Hver gang er svaret det samme: Det skal løses ved hjælp af arbejdsmarkedets parter.

- Men hvem er det, der definerer regionernes lønbudgetter? spørger han retorisk.

OVERBLIK: Her rammer sygeplejerskernes strejke Lørdag 19. juni bryder en strejke ud blandt landets sygeplejersker. Det sker, efter at flertal har stemt nej til et mæglingsforslag til en ny overenskomst fra Forligsinstitutionen. Omkring 5350 sygeplejersker er udvalgt til strejke. Det svarer til hver tiende af sygeplejerskerne i kommuner og regioner, hvilket er det mindste, der kan varsles strejke for. Strejken er spredt over hele landet, men corona-afsnit, kræft-, børne- og psykiatriområdet rammes ikke. Der er også aftalt et nødberedskab på de berørte afdelinger, som kun skal udføre livsvigtigt arbejde. Her er et overblik over, hvor strejken rammer: * Kreds Hovedstaden - Amager Hvidovre Hospital. - Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler. - Herlev Gentofte Hospitaler. - Rigshospitalet. - Bornholms Hospital. - Nordsjællands Hospital. - Frederiksberg Kommune. - Gladsaxe Kommune. - Københavns Kommune. - Hillerød Kommune. - Halsnæs Kommune. * Kreds Midtjylland - Regionshospitalet Randers. - Hospitalsenhed Midt. - Aarhus Universitetshospital. - Hospitalsenheden Vest. - Regionshospitalet Horsens. - Aarhus Kommune. - Silkeborg Kommune. * Kreds Syddanmark - OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus. - Region Syddanmark, Regionshuset. - Sydvestjysk Sygehus. - Sygehus Lillebælt. - Sygehus Sønderjylland. - Fredericia Kommune. - Odense Kommune. - Tønder Kommune. * Kreds Nordjylland - Aalborg Universitetshospital, Thisted. - Aalborg Universitetshospital, Hobro. - Aalborg Universitetshospital, Farsø. - Aalborg Universitetshospital, Frederikshavn. - Regionshospital Nordjylland, Hjørring. - Aalborg Kommune. * Kreds Sjælland - Slagelse Sygehus. - Næstved Sygehus. - Holbæk Kommune. - Ringsted Kommune. Kilde: Dansk Sygeplejeråd. Vis mere Vis mindre

Armen vredet om

- Kritikerne vil sige, at timingen er dårlig her på kanten af coronakrisen. Hvad tænker du om det?

- Jeg kan godt forstå, at det er ubelejligt. Men jeg vil også bare sige, at når man kigger på, hvordan sygeplejersker historisk er blevet behandlet, så har vi for første gang fået et magtmiddel, hvor vi kan sige til politikerne, at de er nødt til at høre på os, siger Frank Jensen.

Han tilføjer, at danskerne i øvrigt kan være helt rolige, idet coronaafdelingerne og andre akutte afdelinger på sygehusene ikke er en del af strejken.

- Lige nu er der en pukkel (af patienter, der har fået udskudt behandlinger under coronakrisen, red.), der skal afvikles, og derfor rammer det hårdere. Og det er pissetræls, for dem der sidder derude, og jeg har den største sympati for dem.

- Men lige nu står sygeplejerskerne med armen vredet rundt på ryggen: Vi kan sige, nå, men så må vi bare leve med en røvsyg løn og se sundhedsvæsenet falde fra hinanden. Det går ud over rigtig mange patienter. Eller vi kan sige, nu må vi tage kampen, afslutter han.