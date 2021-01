Sygeplejerske i London: Jeg kan ikke sove for mareridt

- Jeg sover stort set ikke mere, for jeg kan ikke holde mareridtene ud. Sådan siger 28-årige Ameera Sheikh, der er sygeplejerske på en covid-afdeling på et hospital i London.

Hun og hendes kolleger arbejder 13-14 timer i døgnet, og alt for ofte må de trods deres ypperste indsats give op og lave en hurtig afvaskning og hente en ligpose, når patienterne har draget deres sidste suk.

Covid-situationen i Storbritannien er yderst alvorlig, efter den nye meget smitsomme mutation af virussen, N501Y, har fået overtaget.

1000 døde om dagen

Knap 5000 er døde inden for den seneste uge - over 1035 mennesker bare inden for det seneste døgn. Der er mere end 400.000 nye smittede. 60.000 inden for det seneste døgn, og de britiske sundhedsmyndigheder mener, at det reelle smittetal kan være mere end dobbelt så højt.

I alt er næsten tre millioner briter testet positive, mens 78.508 er døde med covid siden marts.

Hospitalerne er fyldte, og patienter må flyttes fra et hospital til et andet på grund af overbelægning på covid-afdelingerne. Situationen er yderst kritisk. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge sygeplejersken er situationen helt vanvittig på hospitalerne i London. Nogle steder ligger smittede og ikke smittede på samme afdeling, fordi der mangler sengepladser, og en del patienter må flyttes fra overfyldte hospitaler til mindre belastede sygehuse. Nye afdelinger åbnes for covid-patienter, men der mangler personale til at passe dem.

- Jeg har tidligere været udstationeret i forskellige ulande, og situationen her nu minder mig om, hvad jeg oplevede der. Døden var overalt der, og døden er overalt her nu, fortæller hun til engelske The Mirror.

Opråb til covid-benægterne

Også i Storbritannien tager de fleste situationen meget alvorligt og følger myndighedernes anbefalinger, men en del af borgerne mangler respekt for sygdommen og trodser restriktionerne.

Ligesom herhjemme var der i går sammenstød mellem demonstranter og politi, da en demonstration mod myndighedernes restriktioner blev opløst i London. Foto: Ritzau Scanpix

I går blev afholdt en demonstration i London som protest mod restriktionerne, og her blev flere anholdt. Det går den 28-årige sygeplejerske på, at der stadig findes folk, som modarbejder de britiske myndigheder og sundhedspersonalet, og hun kommer med en opsang til dem:

- Nogle mennesker er meget heldige, at de ikke har haft sygdommen inde på livet. Men de må indse, at verden ikke kun handler om dem.

- Der findes også andre mennesker i denne verden, og mange er døde, fordi nogle mennesker ikke vil iklæde sig et mundbind, eller fordi de insisterer på at hænge ud med deres venner.

Hun undrer sig desuden over, at der stadig findes mennesker, som benægter, at der findes en dødelig virus med navnet covid-19. Hun og hendes kollega oplever ofte, at de indlagte ikke selv ved, hvordan de er blevet smittet. Nogle er endda meget syge, men benægter stadig, at det er den frygtede virus, der har ramt dem.

Venner og kolleger døde af covid

Ameera Sheikh har en klar melding til dem, der stadig spreder misinformation på nettet:

- Tag jer sammen!

Hun er træt af at læse opslag, der benægter virkeligheden eller ligefrem opfordrer til ikke at respektere myndighedernes restriktioner.

- Det er ofte folk helt uden en sundhedsfaglig uddannelse, som synes, at det er helt i orden at komme med udokumenterede påstande.

- Hvornår vil de mon indse, hvad der sker? Måske når de selv mister en af deres nære? Vi har dage, hvor folk dør på stribe, og vi hurtigt må vaske dem af og smide dem i en ligpose.

- Ingen af de mennesker, der misinformerer på sociale medier, vil nogensinde opleve, hvordan det føles at lyne en ligpose. Læger og sygeplejersker knokler dag ud og dag ind og sætter egne liv på spil for at redde disse patienter, siger hun.

Nye restriktioner har ramt Storbritannien, efter den nye variant af covid-19 har spredt sig med skræmmende hast og stort set lagt sundhedssystemet ned. Foto: Ritzau Scanpix

Hun fortæller også, at hun har venner og kolleger, som har mistet livet til covid-19, ligesom hun nævner pensioneret sundhedspersonale, der er kaldt ind til at arbejde, selvom de med deres høje alder selv er i risikogruppen.

- Mange i sundhedssektoren valgte at sige op efter første omgang i foråret, så der mangler mandskab. Ofte er vi i gang 13-14 timer ad gangen, og når vi kommer hjem, får vi en besked, om vi kan møde ind igen, fordi der ikke er personale nok til at passe de mange patienter, forklarer hun.

Venter på vaccination

Det er ifølge Ameera Sheikh kun på covid-afsnittene, at personalet benytter fuldt beskyttelsesudstyr. På de øvrige afdelinger benytter de kun kitler og kirurgiske masker.

- Alle er selvfølgelig bange for at få den nye variant, som er meget mere smitsom end den, vi kender, siger hun.

Det er langt fra alt sundhedspersonale, der er blevet vaccineret endnu, for mange vil gerne vaccineres, og tiden er knap.