Sygeplejerske-studerende i opråb: - Vi frygter smitte

Jeg lytter, men ...

Ekstra Bladet har forholdt direktør med ansvar for de sundhedsfaglige uddannelser hos Absalon, Daniel Bojsen, kritikken fra de studerende.

- Jeg lytter, når de studerende er optaget af noget og kritiserer beslutninger, vi tager. Det gør selvfølgelig indtryk, og det har også gjort, at vi har kigget på beslutningen. Men i den her sag synes jeg, at det er det rigtige at gøre at fastholde den fysiske eksamen, siger Daniel Bojsen.

- Medicinhåndteringsprøven er en skriftlig prøve, så hvis man laver den online, er det simpelthen for let at snyde. Så kan vi ikke kontrollere, om man eksempelvis deler svarene i en Messenger-tråd på sin telefon eller på en iPad ved siden af computeren, eller om der sidder en i lokalet og hjælper den studerende, fortsætter han.

Store konsekvenser

Ifølge direktøren er det enormt vigtigt, at eksamenen forløber uden snyd.

- Medicinhåndtering er en afgørende kompetence at have som sygeplejerske, Det er virkelig alvorligt, hvis der sker fejl i medicinhåndteringen, for eksempel på et sygehus. Det kan have store konsekvenser både for dem, det går ud over, og dem, der begår fejlene, siger han.

- Derfor er denne eksamen så afgørende for vores studerendes uddannelse, og vi vil gerne gøre alt, hvad vi kan, for at de sygeplejersker, vi uddanner, har styr på medicinhåndtering.

Daniel Bojsen understreger, at skolen efterlever sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Alt bliver sprittet af, og der holdes minimum to meters afstand mellem alle de studerende. Derudover er der meget få andre studerende og ansatte i bygningen. Derfor vurderer vi, at smitterisikoen vil være meget begrænset, siger han.

- Kunne det være en mulighed at udskyde eksamenen?

- I princippet kunne man godt udskyde vores eksamener, men det vil forlænge de studerendes studietid markant, eller vi kunne risikere, at de studerende skulle op til mange eksamener på en gang. Derfor er det hele tiden en afvejning af, hvad der er bedst lige nu. Men vi må acceptere, at vi er i en tid, hvor der ikke er nogen nemme eller alternative løsninger, siger Daniel Bojsen.

- Vi har massiv mangel på sygeplejersker i samfundet lige nu, så vi vil meget nødigt gøre, så det tager længere tid at blive færdiguddannet.

Gælder som prøveforsøg

Ifølge direktøren vil det ikke gælde som et prøveforsøg, hvis man med lægeerklæring kan bevise, at man er syg. Det vil til gengæld gælde som et forsøg, hvis man nægter at dukke op.

- Jeg ved, at vi har studerende, som overvejer at blive væk og bruge et forsøg på det. Men jeg håber, at de vil kontakte os først, så vi kan tale om deres overvejelser, fortæller han.

- Synes du, det er fair, at de er nødt til at bruge et prøveforsøg, hvis de ikke føler sig trygge ved at dukke op til fysisk eksamen?

- Ja, jeg synes, at det er fair nok. Vi følger myndighedernes retningslinjer og vurderer, at risikoen ikke er særlig stor.

- Kunne det være en idé at indføre obligatoriske tests inden prøven?

- Ja, men det har vi ikke bemyndigelse til, desværre. Men jeg vil da klart opfordre til, at man bliver testet før og efter, hvis man er bekymret.

- Danmark er stort set lukket helt ned. Hvorfor skal den her nedlukning ikke gælde for jer?

- Det synes jeg også, at den gør. Vi har 9000 studerende som er hjemsendt, og det samme gælder en stor del af vores medarbejdere. Vi har meget, meget lidt aktivitet på vores campusser. Derfor er vi også trygge ved, at vi godt kan afholde denne vigtige eksamen for vores studerende på vores campus.