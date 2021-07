Sygeplejersker: - Det bliver værre og værre

Der er stor utilfredshed hos de demonstrerende sygeplejersker over, at strejken går ind i sin fjerde uge uden tilnærmelser fra deres arbejdsgivere

De røde faner er fremme på Christiansborgs Slotplads.

Sygeplejersker og sympatisører er på plads for at kæmpe for bedre løn og arbejdsvilkår.

Strejken fra landets sygeplejersker går ind i sin fjerde uge, og der er ikke tegn på afklaring i den nærmeste fremtid.

For de fremmødte handler det om at trække en streg i sandet - hertil og ikke længere.

- Vores arbejdsvilkår bliver værre og værre. Vi har i mange år råbt op om, at vi har dårlige arbejdsforhold, og det bliver kun værre, siger Line Alnøe, der er sygeplejerske på Hvidovre Hospital.

Strejken betyder nogle steder, at operationer udsættes og færdigbehandlede patienter må vente med at blive udskrevet. For Line Alnøe er det dog nødvendigt, hvis sygeplejen skal blive bedre på længere sigt.

- Jeg er sygeplejerske med stort S, og jeg elsker at være sygeplejerske. Men det går udover patienterne, når jeg ikke kan levere den sygepleje, jeg gerne vil levere til dem. Jeg har patienter, der er kræftramte, som har brug for psykisk og fysisk støtte, siger hun.

Da Line Alnøe netop arbejder med kræftpatienter, så kan hun ikke udtages til strejken. Men frustrationen og kampen for bedre vilkår stopper ikke af den grund. Slutresultatet skulle gerne blive bedre løn, men når det kommer til kroner og ører, så behøver de ikke alle sammen tikke ind i morgen.

- Jeg forventer ikke at få alle pengene på en gang, men jeg forventer, at vi finder en måde, hvor vi på sigt kan få en ordentlig løn, for det arbejde vi udfører. Det kan være med til at rekruttere og fastholde sygeplejersker, siger Line Alnøe.

Line Alnøe er tillidsrepræsentant og kæmper for at komme til så mange demonstrationer som tiden tillader. Foto: Henning Hjorth

Ekstra pres på familien

Melodien er velkendt fra de seneste ugers fodboldfest, og fodboldsangen 'Re-Sepp-Ten' gjalder igen ud over København, men denne gang har det ikke noget med landsholdet at gøre.

- Sygeplejen står nu stille, hvem skal gi' den næste pille? Hospital og pleje lider, når konflikten fast sig bider, synger de fremmødte på pladsen foran Folketinget.



Landets politikere kan normalt råbes op her fra pladsen, men sommerferien er for længst begyndt på Borgen, og skønsangen kan derfor næppe høres af beslutningstagerne.

Ferie bliver der derimod ikke noget af for Kathrine Lodberg Hansen. Hun er en af de cirka 4750 sygeplejersker, som er udtaget til strejke, og de kan ikke holde ferie så længe, der strejkes.

- Det kræver selvfølgelig noget ekstra fra min familie, og vi kunne selvfølgelig godt bruge ferie, men vi bliver nødt til at kæmpe for bedre vilkår, siger Katrine Lodberg Hansen.

Konflikten går ind i sin fjerde uge, og parterne er ikke kommet nærmere en aftale. Formand i Dansk Sygeplejeråd, Grethe Christensen, kunne fredag fortælle, at der er 'intense' drøftelser om at udvide strejken og få udtaget flere sygeplejersker. Kathrine Lodberg Hansen ser det som et udtryk for, at der skal mere til for at råbe arbejdsgiver op.

- Arbejdsgiverne sætter hårdt mod hårdt, og jeg tror, der er mange, som er klar til at sætte lige så hårdt ind.

- Vi brænder selvfølgelig for at hjælpe folk til at få det bedre. Det er selvfølgelig aldrig sjovt, når patienterne hober sig op på gangene, men sådan er det i en strejke, der må vi gøre noget for at blive set og hørt.