Sygeplejersker går grædende hjem: 'Patientsikkerhed er helt væk'

En alvorlig konflikt mellem medarbejdere og ledelsen på Akutmodtagelsen på Herlev Hospital er brudt ud.

Arbejdsmiljøet er i krise, og det betyder, at patientsikkerheden er væk, fortæller seks sygeplejersker fra akutmodtagelsens skadeteam til A4 Arbejdsmiljø.

Sygeplejerskerne ønsker at være anonyme af frygt for at blive fyret, men A4 Arbejdsmiljø er bekendt med deres identiteter.

- Det er en fuldstændig håbløs situation på afdelingen. Vi er flere, der er gået grædende hjem. Nogle oplever hjertebanken, andre kvalme og mavepine, når de møder på job. Flere er sygemeldt, og patientsikkerheden er helt væk, siger en sygeplejerske.

Situationen er nu så alarmerende, at der har været afholdt flere krisemøder mellem Dansk Sygeplejeråd, tillidsfolk og hospitalets ledelse.

- Det er selvfølgelig en bekymrende situation, og i Dansk Sygeplejeråd er vi meget optaget af sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Vi er involveret i den konkrete sag, og det er primært vores tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, som er i dialog med sygeplejerskerne og ledelsen for at finde frem til løsninger, siger Kristina Robins, formand for Danske Sygeplejeråd i Kreds Hovedstaden, til A4 Arbejdsmiljø.

Den øverste ledelse i Akutmodtagelsen er ærgerlig over sygeplejerskernes oplevelser, men de vurderer ikke, at patientsikkerheden er i fare.

- I Akutmodtagelsen går vi hver dag på arbejde med et fælles mål om at yde den bedst mulige pleje og behandling til patienterne, og derfor er vi som ledelse selvfølgelig kede af, at en gruppe af vores medarbejdere oplever, at forholdene på vores arbejdsplads ikke er, som de skal være, skriver overlæge Lisbet Ravn og ledende oversygeplejerske Susanne Juul i en skriftlig kommentar.

De seks sygeplejersker fortæller, at de har fået nok af dårlig ledelse, konstante forandringer, voldsom overbelægning og kolleger, der går grædende hjem.

Ifølge A4 Arbejdsmiljøs oplysninger har skadeteamet på to år haft tre afdelingssygeplejersker, mens 16 sygeplejersker har sagt op på kort tid.

Det drejer sig om sygeplejersker med mange års erfaring og nødvendige kompetencer. Kompetencer, der er ikke blevet erstattet i tilstrækkeligt omfang, mener sygeplejerskerne.

Arbejdspresset i Akutmodtagelsen betyder, at der bliver begået alvorlige fejl, fortæller de.

- Vi har flere gange oplevet at have så sindssygt travlt, at vi flere gange har måttet behandle livstruende patienter ude på gangen, fordi der ikke var plads på stuerne, siger en sygeplejerske.