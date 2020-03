Sygeplejersker i opråb til gør det selv-folket: Kravl ned fra stigen

Hold dig i ro, så du kan holde dig væk fra skadestuen.

Sådan lyder opråbet fra Anja Alexandersen, der er afdelingssygeplejerske for skadestuen på Slagelse og Næstved Sygehus.

En kombination af en forlænget hjemmekarantæne og godt vejr kan nemlig friste flere til at gå ud for at ordne haven eller bygge den garage, der længe har stået på to do-listen. Men hvis man taber en flise over foden eller falder ned fra stigen, kan det betyde lange ventetider på skadestuen. Det skriver DR Sjælland.

Ved Slagelse Sygehus er det akutberedskabet fra skadestuen, der også skal tage imod de coronaramte patienter.

Her hersker der ingen tvivl om, hvilke patienter der vil blive prioriteret først, understreger Anja Alexandersen.

- Hvis man kommer ind med et ukompliceret brud på et ben eller ankel, vil man skulle vente, fordi vi vil prioritere de kritiske coronapatienter først, fortæller hun.

Et opråb til gør det selv-folket

Afdelingssygeplejersken kan sagtens forstå folks ønske om at ordne forskellige hjemmesysler, når tiden og vejret er til det.

Alligevel kommer hun med en appel om, at folk skal tænke sig en ekstra gang om, inden de tænder for motorsaven eller kravler op på stigen.

- Det er især et opråb til gør det selv-folket, der nogle gange bevæger sig ud på et område, de ikke har forstand på. Så ser vi, at det går galt, og man ender på skadestuen, siger Anja Alexandersen til DR Sjælland.

Det er nemlig for alles bedste at holde sig væk fra venteværelset på skadestuen, understreger hun.

- Jo mere vores skadestue er belastet med folk, der er kommet til skade, jo færre ressourcer og personale har vi, der kan hjælpe indlæggelsesdelen, hvor vi får alle vores coronapatienter, siger hun.

Derudover må folk også gerne passe på, når de sætter sig op på motorcyklen eller hopper på trampolinen med børnene, når der skal tages en pause fra lektierne eller arbejdscomputeren, fortæller Anja Alexandersen, der i stedet anbefaler folk til at nyde det gode vejr og gå nogle ture.

- Hold jer i ro eller foretag jer nogle gør det selv-projekter, I har forstand på. Vi har brug for, at I passer på jer selv, for så passer I også på os, siger Anja Alexandersen.