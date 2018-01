Sygeplejersker kan fraskrive sig ansvar efter kaos: - Det er foregået fuldstændig uden om ledelsen

Det kom meget bag på vicedirektør Knut Borch Johnsen, da han fandt ud af, at sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus kan skrive under på et ansvarsfralæggelseserklæring

I over et år har arbejdsforholdene været uacceptable på Holbæk Sygehus.

Det mener sygeplejerske og tillidsrepræsentant Annette Møller. Der er simpelthen ikke arbejdskraft nok til at tage sig af alle de patienter, som bliver indlagt på hospitalet på Vestsjælland.

Det har Dansk Sygeplejeråd nu taget konsekvensen af.

Når sygeplejerskerne møder ind på arbejdet, kan de skrive under på en ansvarsfralæggelseserklæring, hvis de er bekymrede for fagligheden og patientsikkerheden.

Det kom frem i går, hvilket overrasker vicedirektør på Holbæk Sygehus Knut Borch Johnsen.

- Det er foretaget fuldstændig uden om ledelsen. Det var ikke en (erklæring red.), vi overhovedet kendte til, og det kom meget bag på mig, at den dialog har foregået, når jeg flere gange om ugen taler med sygeplejerskernes tillidsmand om den her sag, siger han til Ekstra Bladet.

Knut Boch Johnsen kender endnu ikke til sagens detaljer, da det er første gang, at han støder på sådan en erklæring.

- Jeg har aldrig hørt om noget lignende.

Ifølge tillidsrepræsentanten Annette Møller gør erklæringen en forskel.

Ledelsens ansvar

Hvis en sygeplejerske modtager en klage den dag, hvor hun har skrevet under på en ansvarsfralæggelseserklæring, vil det under særlige omstændigheder blive et ledelsesmæssigt ansvar.

Annette Møller er fællestillidsrepræsentant og sygeplejerske på Holbæk Sygehus. Foto: Privatfoto

Det er ifølge Knut Boch Johnsen ikke anderledes i forhold til, hvad han har sagt til sine medarbejdere de sidste par uger. Hvis en medarbejder begår en fejl i forhold til lærerbogen, så vil det til hver en tid ifølge Styrelsen for patientsikkerhed være medarbejderens ansvar.

- Hvis man bliver sat i en situation, hvor man ikke kan nå det på grund af manglende hænder, hvilket får ulykkelige konsekvenser, så skal blikket rettes mod den med det overordnede ansvar. Det er jeg enig i, uddyber han.

Han understreger dog samtidig, at det hverken er noget som han, Dansk Sygeplejeråd eller sygeplejerskerne kan afgøre. Det er derimod Styrelsen for Patientsikkerhed. De er ifølge ham de eneste, der har mulighed for at påtale fejl på individniveau.

Kan ikke fralægge sig ansvar

Vicedirektøren føler sig ikke ført bag lyset af medarbejderne på Holbæk Sygehus. Men han håber ikke, at det kommer til at ændre på den daglige arbejdsproces.

- Det er jo ikke sådan, at man kan gå på arbejde på et hospital, hvor man har med menneskers sygdom at gøre og så sige, at jeg i øvrigt ikke kan tage ansvar for det, jeg gør. Det kan man ikke af hensyn til patienterne, siger Knut Boch Johnsen.

Foto: Joachim Rode

Samtidig understreger han, at både sygeplejerskerne og ledelsen er enige om, at de har et problem med underbemanding og overbelægning. Derfor ser han mere på signalværdien i erklæringen.

- Jeg har stor respekt for det, men jeg vil gerne have hørt mere om det, inden det lå ude hos medarbejderne. Men sket er sket, og så tager vi den derfra.

Ekstraordinært tilfælde

Erklæringen er udformet af den juridiske afdeling i Dansk Sygeråd. Det skal ses som en hjælp for den enkelte sygeplejerske.

Den nye erklæring er først blevet officiel i torsdags. Den er endnu ikke taget i brug, men det kunne den ifølge Annette Møller sagtens.

- Jeg tror, at de fleste af mine kolleger ville kunne skrive under på den her hver dag. Der er konstant overbelægning.