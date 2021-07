Sygeplejersker marcherer for højere løn

Mange sygeplejersker strejker i øjeblikket flere steder i landet.

Det gjorde sig også gældende tirsdag, da de demonstrerede i blandt andet Aarhus, Odense, Skagen og ikke mindst i København, hvor Ekstra Bladet mødte et par stykker af dem.

Selvom det var overskyet, var der tydelig kampgejst i luften.

Folk rejste sig ved cafébordene og klappede, da de strejkende sygeplejersker gik igennem Københavns gader til lyden af 'Money Money Money'.

Og budskabet er der vist ikke nogen tvivl om - sygeplejerskerne skal have mere i løn.

Kampgejsten var høj, da sygeplejerskerne i dag marcherede i de københavnske gader. Foto: Emil Agerskov

- Jeg er her, fordi jeg tænker på fremtiden. Jeg arbejder for, at vi kan få nogle flere sygeplejersker, og at vi kan fastholde sygeplejersker i jobbet. Det gør vi ved, at de kan få noget mere i løn, siger 63-årige Helle Kroos, der til daglig arbejder på et plejehjem i Hillerød.

- Hvordan går det med strejken?

- Jeg synes, der er ved at ske noget mere, og folk er blevet mere opmærksomme på os. Men jeg håber, at der er flere, der bliver opmærksomme på os, siger Helle Kroos, der har været uddannet sygeplejerske i 40 år.

63-årige Helle Kroos, der til daglig arbejder på et plejehjem i Hillerød, har været i faget i 40 år. Foto: Emil Agerskov

Endnu flere deltager i strejken

25. august tiltræder yderligere 215 sygeplejersker i strejken. Det betyder, at i alt 1225 sygeplejersker kommer til at strejke.

Den udvidede strejke får betydning rundt om på hospitalerne i regionerne, hvor mange af sygeplejerskerne arbejder.

Danske Regioner forsikrer, at strejken ikke kommer til at gå ud over alle de livsnødvendige aktiviteter, der finder sted på hospitalerne.

- Jeg er her i dag, fordi jeg gerne vil vise, at jeg er med i strejken, og at jeg synes, at vi, sygeplejerskerne, skal have den løn, der svarer til jobbets ansvar, siger 31-årige Carina Kristensen, der til daglig arbejder ved hjemmesygeplejen i Kongens Enghave/Valby.

- Men stemningen er god til strejken, og jeg synes, vi får mange tilkendegivelser fra folk. De, der siger, at denne strejke ikke kan ses, lyver. Vi kan sagtens ses, tilføjer hun.

- Nogle kritiserer jer for, at når man vælger at blive sygeplejerske, skal det ikke være for pengenes skyld. Hvad tænker du om det?

- Det er rigtigt. Jeg har da ikke valgt at blive sygeplejerske på grund af pengene, men jeg vil stadig have en løn, der stemmer overens med den uddannelse, jeg har, og det ansvar jeg har, siger Carina Kristensen.

'De, der siger, at denne strejke ikke kan ses, lyver'. Sådan lyder det fra den 31-årige sygeplejerske Carina Kristensen, der ligeledes var til stede under tirsdagens demonstration. Foto: Emil Agerskov

Det handler konflikten med sygeplejerskerne om Sygeplejerskerne er utilfredse med deres løn og er derfor gået i strejke. Læs mere om konflikten her. Tusindvis af sygeplejersker har strejket siden 19. juni, fordi de ikke er tilfredse med de lønstigninger, de var stillet i udsigt for de kommende år. Det begyndte med omkring 5000 sygeplejersker. Dernæst varslede Dansk Sygeplejeråd en udvidelse af strejken med cirka 700 ansatte fra 10. august. Så fulgte 225 ansatte, og tirsdag udvides konflikten endnu en gang med 215 sygeplejersker fra slutningen af august. Læs mere om konflikten her: * Strejken blev udløst, efter at sygeplejerskerne ad to omgange i år stemte nej til en ny overenskomst for perioden 2021-2024, da de ikke var tilfredse med en lønstigning på omkring fem procent over tre år. * Konflikten har Dansk Sygeplejeråd på den ene side - og arbejdsgiverne Danske Regioner og Kommunernes Landsforening - på den anden side. * Dansk Sygeplejeråd mener, at deres løn er lavere, fordi tjenestemandsreformen fra 1969 placerede sygeplejersker på et lavere løntrin end de mandsdominerede fag i det offentlige. * Konsekvensen af reformen er ifølge sygeplejerskerne et årelangt lønefterslæb, som sygeplejerskerne nu vil gøre op med. * Dansk Sygeplejeråd mener, at dårligere lønvilkår gør det svært at rekruttere tilstrækkeligt med sygeplejersker. Dermed er der risiko for, at der fremover vil mangle endnu flere sygeplejerskerne end nu. * Arbejdsgiverne mener omvendt ikke, at det er muligt at finde flere penge til sygeplejerskerne inden for de nuværende rammer. Kilder: Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner. Ritzau Vis mere Vis mindre

Det handler om mere end bare sygeplejerskers løn

Den 31-årige Harun Demirtas, 2. kredsformand i DSR (Dansk Sygeplejeråd, red.), deltog ligeledes i demonstrationen i København med sine kolleger.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi deltager i disse demonstrationer for at gøre danskerne, arbejdsgiverne og politikerne opmærksomme på de her frustrationer, vi har i forhold til vores løn, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det her er jo ikke en kamp kun for sygeplejerskerne. Den her kamp, vi kæmper, er jo for fremtidens sundhedsvæsen. Hvis vi ikke siger, 'nok er nok' lige nu, risikerer vi, at endnu flere sygeplejersker siger deres stillinger op. Det kan ende med, at vi ikke kan stille de rette kompetencer til rådighed, når danskerne bliver syge, siger han.

31-årige Harun Demirtas, 2. kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, mener, at det ikke kun er en kamp for sygeplejersker, men en kamp for fremtidens sundhedsvæsen. Foto: Emil Agerskov

--------- SPLIT ELEMENT ---------