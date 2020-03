Sygeplejersker og læger risikerer at komme i coronakarantæne

For at begrænse coronasmitte bliver ansatte i sundheds- og ældresektoren, der har rejst i risikoområder, pålagt at blive hjemme i to uger.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Tiltaget er rettet mod personale, der har direkte kontakt med borgere.

Det kan være læger, sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter.

Tiltaget er et blandt flere tiltag, som regeringen sætter i søen for at mindske udbruddet af corona.

Ministeriet nævner ikke, hvilke lande der er nævnt som risikoområder.

Indtil videre har der været seks bekræftede tilfælde i Danmark. Der har ikke været registreret nogen dødsfald.

Tidligere tirsdag fortalte ministeriet, at man har taget paragraf 10 i epidemiloven i brug fra lørdag den 29. februar, når det kommer til coronavirus.

Dermed er virussen nu omfattet af de samme regler i epidemiloven, der dækker de farligste sygdomme. Det giver myndighederne en lang række nye beføjelser, skulle de finde dem nødvendige.

Det er blandt andet, at man kan tvinge folk i karantæne, kan tvangsvaccinere, forbyde offentlige forsamlinger og påbyde obduktioner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) orienterede allerede lørdag Danmarks fem epidemikommissioner om, at paragraf 10 var iværksat.

Coronavirus udsprang fra Kina tidligere i år og har spredt sig over det meste af verden.

Specielt Norditalien er hårdt ramt, hvor der tirsdag aften samlet er registreret 2502 tilfælde og 79 dødsfald på grund af sygdommen.

I Danmark er over 100 personer i karantæne på grund af mistanke om, at de kan være smittede.