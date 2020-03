Sygeplejersker på intensivafdeling smittet

Flere personer, der arbejder på Rigshospitalets intensivafdeling, har fået konstateret coronavirus.

Det oplyser ledende overlæge Morten Steensen til DR.

- Det er rigtigt, at vi har et antal sygeplejersker, der er bekræftede smittede med Covid-19. Det er for tidligt at sige, om de er blevet smittet på hospitalet eller på anden vis, siger han til DR.

Det er intensivafdelingen, der tager sig af coronasmittede patienter.

Nyheden kommer, efter Sundhedsstyrelsen har opfordret til at sundhedspersonale skal testes mere.

Ifølge DR's oplysninger har Rigshospitalet syv coronapatienter i respirator på deres intensivafdeling.

Otte ansatte på Bispebjerg Hospital er smittet

Danmarks Radio har lavet en rundspørge, og den viser, at det ikke kun er Rigshospitalet, der har coronasmittede blandt de ansatte.

Også på Bispebjerg Hospital er der konstateret otte smittede. En af dem, er den ledende overlæge på intensivafdelingen.

I Region Sjælland er ti medarbejdere blevet testet positive for coronavirus.