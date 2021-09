Sygeplejersker vil nedlægge arbejdet en time om dagen

En gruppe sygeplejersker på Rigshospitalet vil fra mandag morgen nedlægge arbejdet i en time for at vise deres utilfredshed med regeringens indgreb i strejken

Mandag morgen kan patienter på Rigshospitalet opleve forsinkelser.

Den risiko melder sig, fordi en gruppe sygeplejersker har besluttet at nedlægge arbejdet fra omkring klokken 7.45 til 8.45.

Det var også tilfældet, da omkring 120 sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital tidligere på ugen nedlagde arbejdet i en time.

Det gjorde de for at udtrykke deres utilfredshed med regeringens lovindgreb i sygeplejerskernes strejke, skriver Jylllands-Posten.

Det er det tiltag, som en gruppe på omkring 100 sygeplejersker på Rigshospitalet vil støtte op om.

- Vi har besluttet at mødes foran Rigshospitalet og nedlægge arbejdet en time mandag, tirsdag og onsdag, fordi vi er irriteret over regeringens indgreb i vores lovlige strejke, fordi vi prøver at kæmpe for bedre løn, siger Luca Pristed, der er sygeplejerske på Rigshospitalet, til Ekstra Bladet.

Vil ikke finde sig i det

Den beslutning har sygeplejerskerne taget i en lukket, hemmelig Facebook-gruppe.

- Vi har gjort det på eget initiativ. Der er ikke nogen, der har bedt os om at gøre det. Vi arrangerer det privat, og vi gør det udenom vores fagforening, understreger Luca Pristed.

- Vi håber, at vi kan vise regeringen, at vi ikke finder os i den måde, de behandler os på, siger han.

Han fortæller, at han tror, mange sygeplejersker sidder med en følelse af magtesløshed efter lovindgrebet.

- Jeg håber, at det skaber noget debat på Borgen, og at de vil genoverveje det, de har gjort, og genforhandle vores løn før 2024, for vi kan ikke vente på det her. Vores system er ved at bryde sammen nu. Sygeplejerskerne flygter fra faget nu, siger han.

Ikke uden konsekvenser

- Vi kommer til at lave det her på en måde, som ikke går udover patienternes sikkerhed, understreger Luca Pristed.

Men arbejdsnedlæggelsen bliver ifølge ham ikke uden konsekvenser for patienterne.

- Der kommer til at være operationer, der bliver forsinket. Der kommer til at være patienter, som ikke bliver passet med det samme, siger han.