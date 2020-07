Sygeplejerskers nødråb: Vi mangler stadig handsker

Anden bølge af COVID-19 kan ramme os, når det bliver koldere og samfundende verden over langsomt genåbner. Det vil skabe øget behov for værnemidler. Sådan lyder det fra Epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse.

- Det er desværre ret sandsynligt, at der kommer en anden bølge af COVID-19. Det er jo en luftvejsinfektion, og det ser vi typisk mere, når vi i vinteren er mindre udendørs, siger han.

Han mener ikke, at vi kommer til at ende samme sted som ved første bølge af COVID, da man mange steder opbygger lagre af værnemidler. Men i takt med at rejseaktiviteten og genåbninger verden over bliver sat i gang, mener han, at det mest sandsynlige er en stigning af tilfælde i Danmark.

- Det tror jeg vi må påregne. Med alt det coronavirus, der er i verden lige nu, så tror jeg vi må regne med, at det er sandsynligt, at vi får en eller anden form for opblussen. Jeg håber vi går i nul inden så længe, men der kan sagtens komme små udbrud importeret udefra, siger han.

En stigning, der ifølge Christian Wejse vil øge behovet for værnemidler yderligere. Flere smitsomme vil betyde et større behov. Fra sygehussektoren kan han ikke genkende manglen på værnemidler, men mener at det er vigtigt, at man har nok hele vejen rundt i systemet for at begrænse smitte.

- Selvfølgelig bør det være en del af en eventuel forberedelse til anden bølge, at sørge for at have de korrekte værnemidler nu, siger han.