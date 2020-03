Sygeplejerskes billede går verden rundt: 'Jeg er bange for at gå på arbejde'

En italiensk sygeplejerske, Alessia Bonari, der arbejder på et hospital i Milano, har delt et opsigtsvækkende billede på Instagram.

Billedet viser hendes ansigt efter endnu en lang vagt, hvor hun har behandlet patienter, der er smittet med coronavirus. I ansigtet har hun flere sår og hudafskrabninger efter at have haft sin ansigtsmaske i mange timer.

Til billedet skriver Alessia Bonari, at hun er 'bange for at gå på arbejde' under coronaudbruddet, men at hun gør det alligevel, fordi hun er 'stolt' og elsker sit job.

Flere medier, blandt andre britiske Independent og australske news, har skrevet om sygeplejerskens opslag, der er blevet 'liket' af næsten 900.000 på det sociale medie, siden det blev lagt ud i starten af denne uge.

'Jeg er bange, fordi masken måske ikke sætter sig godt nok fast til ansigtet, eller at jeg ved et uheld kan have rørt ved mig selv med beskidte handsker', skriver den italienske sygeplejerske blandt andet i teksten under billedet.

Hun beretter videre om, hvor fysisk træt hun bliver i løbet af en lang vagt, fordi kitlen får hende til at svede, og at hun på grund af smittefare ikke må 'gå på toilettet eller drikke noget i seks timer', når hun først er kommet i tøjet.

'Jeg er mentalt træt, og det samme er alle mine kolleger, for hvem dette har stået på i ugevis. Men dette vil ikke afholde os fra at gøre vores arbejde, som vi altid har gjort det', skriver Alessia Bonari i det virale opslag, hvor mange i kommentarerne hylder hende og kollegerne og kalder dem for 'vores helte'.

I sit opslag opfordrer hun italienerne til ikke at 'gå imod' lægernes og sygeplejerskernes indsats og følge de regler og retningslinjer, de har fået af regeringen ved at blive hjemme.

Italien er lige nu i national lockdown, og med over 21.000 smittede og 1441 dødsfald er det det land i Europa, der er absolut hårdest ramt af coronavirus.