Symptomer på corona? Det skal du gøre

Ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, tør hoste og feber.

Det kan være svært at skelne mellem symptomer på coronavirus og en almindelig forkølelse eller influenza, men hvis du oplever de ovennævnte symptomer, kan du være smittet med coronavirus.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever symptomer?

Gå i seng og hold dig hjemme. For de flestes vedkommende forsvinder sygdommen i løbet af fire-seks dage, men man skal faktisk holde sig helt hjemme i lidt længere tid. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer på sygdom, og at man bliver hjemme i mindst 48 timer efter symptomerne er stoppet. De 48 timer skal sikre, at man er helt rask og ikke smitter andre, siger chefkonsulent ved Sundhedsstyrelsen Maria Koch Aabel.

Hvordan kan jeg lindre symptomerne?

Sørg for at drikke rigeligt med væske, især hvis du har feber. Sov igennem og spis sundt. Hvis du har muskelsmerter, kan du lindre det med paracetamol. Hvis du har ondt i halsen, kan du lindre det med sugetabletter. Sørg for at holde dig selv i gang i det omfang, du kan.

- For mange er det en god idé, at man holder kontakt med omverdenen via telefon, videoopkald eller sociale medier. Man kan også forsøge at holde sig i gang, hvis man ikke er alt for sløj. Både mentalt, fx ved at læse en god bog, lægge et puslespil eller dyrke en hobby, men også fysisk ved fx at gå rundt derhjemme eller med øvelser på stuegulvet, siger Maria Koch Aabel.

Hvad skal jeg gøre, hvis det bliver værre?

Hvis du begynder at opleve vejrtrækningsbesvær eller forværring af symptomerne, skal du kontakte egen læge, lægevagten eller akuttelefonen.

