Syngende betjente opmuntrer

Overalt ses forskellige måder at håndtere udgangsforbud på. I det hårdt ramte Spanien hjælper politiet med at holde humøret oppe, som du kan se herunder

Med over 2000 døde og cirka 30000 smittede med covid-19 er Spanien et af de lande i verden, der lige nu er hårdest ramt af coronavirus.

Alle landets 46 millioner indbyggere er ramt af udgangsforbud, og i hovedstaden Madrid har man været nødt til at tage en skøjtebane i brug som lighus for at følge med de mange dødsfald.

Ifølge BBC har sundhedspersonale derudover forladt deres arbejde på flere plejehjem, og efterladt hjælpeløse beboere til coronadøden.

Coronavirus: Spanske ældre ligger døde på plejehjem

På De Baleariske Øer er man dog ikke ramt lige så hårdt som på fastlandet.

Ifølge Reuters er der kun registreret 400 tilfælde af coronasmitte fordelt på øerne Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Cabrera og Conillera, og i den mallorcinske by Algaida kan man samtidig glæde sig over, at politiet hjælper med at holde humøret oppe hos folk.

Således filmede en lokal beboer hvordan politiet i løbet af weekenden dukkede op med udrykning, steg ud af deres biler og gav sig til at underholde indespærrede beboere med sangen 'El Joan Petit Quan Balla'.

Se den rørende gestus i videoen ovenfor.