System gak-gak: Henrik kunne ikke blive far til sit nyfødte barn

Hun sidder med sin nyfødte datter på armen, da e-Boks-beskeden tikker ind.

Faderskabserklæringen.

Der er kun en enkelt kasse, hun har mulighed for at udfylde: 'Ukendt fader/fader vil ikke vedkendes faderskab', står der.

- Ingen af delene kunne være længere fra sandheden, siger 40-årige Louise Maagaard til Ekstra Bladet.

Rutsjebanetur

19. januar 2020 kommer lille Elvira til verden. Hun er lillesøster til seksårige Marius og datter af Louise Maagaard og Henrik Sandberg.

Præcis et halv år inden hun bliver født, dør hendes far, Henrik, pludseligt.

- På det tidspunkt var jeg gravid i 12. uge, og resten af graviditeten blev rigtig hård. En rutsjetur på alle leder og kanter.

- Jeg kunne jo ikke lægge mig i fosterstilling for nedrullede gardiner og tude hele dagen. Der var en lille dreng, der stadig skulle op, skulle i børnehave og have smurt madpakker. Hans hverdag skulle jo fortsætte, samtidig med, at han skulle kunne tale med mig om sit savn, fortæller nordjyden Louise, der er uddannet keramisk designer.

Louise, Marius og Henrik. - Henrik var en god far. Han elskede at være det. Og Marius savner ham - især til at bygge Lego, for det er jeg åbenbart ikke ret god til, siger Louise og griner. Privatfoto.

Mens Louise kæmper sig gennem sorgen og resten af sin graviditet, skænker hun det ikke en tanke, at der nogensinde skulle være nogen, der ville sætte spørgsmålstegn ved, om Henrik var far til den lille pige i hendes mave.

- Der er ikke andre muligheder. Begge vores børn er lavet på fertilitetsklinik i reagensglas. Så al dokumentation for hvordan, hvornår og hvem er ligesom ikke til at diskutere, siger hun.

Ikke noget valg

Da den nybagte andengangsmoder modtager faderskabserklæringen i sin e-Boks og kan konstatere, at Henriks navn ikke passer i nogen kasse, ringer hun til Familieretshuset.

- Jeg fik fat i en, der sagde, at jeg bare skulle skrive under. Der var ikke rigtig noget valg. Medmindre jeg ville i retten og køre en faderskabssag. Hun understregede, at hvis jeg ikke skrev under, så ville hun notere sig, at jeg modsatte mig samarbejde, og dermed sende den videre i retssystemet.

- Jeg følte mig totalt trådt på, og jeg havde en klar fornemmelse af, at hun syntes, at jeg var nærtagende, fortæller Louise, der efterfølgende kontakter en familieadvokat, der råder hende til det samme, fordi 'systemet er simpelthen for tungt og firkantet at modsætte sig', som advokaten siger.

- Vi havde været til graviditetsscanning, og vi havde set hjerteblink og hørt hjertelyd. Henrik var med, og det har fertilitetsklinikken også sendt dokumentation for, siger Louise til Ekstra Bladet. Foto: René Schütze.

Slugte en kamel

Resultatet bliver, at Louise lukker øjnene, trækker vejret dybt og sætter kryds i boksen 'ukendt far'.

- Jeg slugte en kæmpe kamel og havde virkelig dårlig samvittighed overfor Henrik.

- Det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg sad og skulle udfylde de der ting. Vi har levet sammen i ti år som et gift par - vi var bare ikke gift. Havde vi været det, var det hele gået automatisk.

- Men faktisk ville det have været o.k., hvis de kunne skrive en note ved siden af boksen, hvor der stod, at faderen var afgået ved døden. Men det kunne åbenbart ikke lade sig gøre.

Louise Maagaard og Henrik Sandberg var kærester i mere end ti år, men blev aldrig gift. - Det er derfor, jeg skal igennem det her. Det er grotesk, at hvis vi havde haft en vielsesattest, så havde Henrik automatisk været Elvira far, siger Louise. Privatfoto.

Efter Louise har skrevet under, hører hun ikke noget. Hun ender med selv at kontakte Familieretshuset, hvor sagen nu ligger, og her får hun at vide, at sagen er videregivet til retten i Aalborg.

- Jeg forsøgte at fortælle, at jeg jo har fuld dokumentation for, at Henrik er far til barnet. Alt står i journalen fra fertilitetsklinikken - hvornår jeg blev insemineret, hvornår jeg blev gravid, hvornår vi hørte hjertelyd osv. Klinikken var søde og hjalp os meget. De skrev en masse papirer, som jeg sendte til Familieretshuset, men de har alligevel ikke ville sige god for det.

Lille Elvira skal døbes søndag 14. juni. Louises håb har hele tiden været, at der kom en afklaring inden da, så datteren - ligesom sin storebror - kan bære Henriks efternavn. Foto: René Schütze.

Lige til højrebenet

I sidste uge måtte Louise møde op i retten i Aalborg og afgive sin forklaring.

- Så skulle jeg sidde der og svare på, om jeg havde været sammen med andre end Henrik. Jeg synes, det er så provokerende. Det ville man aldrig spørge en gift kvinde om. Men Henrik og jeg blev aldrig gift, selv om vi var sammen i mere end 10 år.

- Han var bryllupsfotograf. Vi skulle selvfølgelig bare have været gift, men Henrik havde en slags arbejdsskade og ville have den helt store pakke med slotsbryllup, hvor jeg mere var til en lille havefest, siger Louise med en smittende latter.

- De skal jo sikre sig barnets ret til en fader og barnets retssikkerhed. Er det ikke o.k., at de beskytter børn på den måde?

- Generelt, helt sikkert. Men al dokumentation er her bare. Jeg synes, at den ligger lige til højrebenet.

- Så på den måde kan jeg slet ikke forstå det. Der er brugt så mange mandetimer i systemet på det her, der er brugt tid i de overfyldte retssale, og det er samfundets penge, der bliver brugt på det. Det er i mine øjne helt hul i hovedet.

Fertilitetsklinikken har hjulpet Louise Maagaard meget i faderskabssagen. Men dokumentationen gjorde ingen forskel for Aalborg Kommune eller Familieretshuset.

Kommentar fra Familieretshuset - Familieretshuset kan træffe afgørelser i faderskabssager, men komplekse juridiske sager sendes som udgangspunkt til afgørelse i retten. - Det er på nuværende tidspunkt praksis, at sager hvor faren er død, sendes videre til familieretten, lyder det fra Søren Aakjær Gam, der er kontorchef for faderskabsområdet i Familieretshuset, i en mail til Ekstra Bladet. - Vi har – heldigvis – meget få af denne type sager. Vi vil se på, om vi kan ændre praksis f.eks. i sager, hvor det er muligt på anden måde at dokumentere, hvem der er faren, står der videre i mailen. Det har ikke været muligt for os at stille spørgsmål til nogen i Familieretshuset, så de svar, som Søren Aakjær Gam kommer med, bygger på en antagelse om, hvad vi måske gerne ville have svar på. Vis mere Luk

Barnedåb

Onsdag i denne uge kom afgørelsen fra retten endelig: Henrik Sandberg er far til den lille pige. Og det kommer til at stå på faderskabserklæringen.

- Det er dejligt. Jeg er meget lettet - også over, at afgørelsen kom nu. For vi holder barnedåb søndag.

- Mit højeste ønske har været, at Elvira kunne få hans efternavn - ligesom Marius. Det kan hun nu.