System-gakgak: Medicinstuderende Anders risikerer udvisning til Jordan

Forestil dig at blive smidt ud af Danmark og skulle starte forfra i et nyt og fremmed land i Mellemøsten. Det er en virkelighed, som Anders Maher Al-Fayoumi på 21 år er nødt til at forholde sig til.

- Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Det er hele mit liv, jeg vil miste. Min familie, mine venner, mit studie. Alting!

Sådan lyder det fortvivlet fra Anders Maher Al-Fayoumi.

- Jeg har haft nætter, hvor jeg har grædt og tænkt: Hvad fanden gør jeg, hvis de sender mig til Jordan?

- Jeg vil ikke kunne klare mig sprogligt, og jeg kender heller ingen i Jordan, som kan hjælpe mig med at stable et liv på benene.

Anders, der læser til læge på femte semester, er kommet i klemme i udlændingeloven. Han risikerer nu at blive smidt ud af Danmark og sendt til Jordan. Det land, som hans forældre flygtede fra i 80'erne, inden Anders overhovedet var født.

- Jeg har været helt derude, hvor jeg har googlet huslejepriser og jobmuligheder i Jordan. Det virker tåbeligt, men jeg er nødt til at være forberedt på 'worst case scenario', siger han.

Dansker eller ej

Anders Maher Al-Fayoumi er født i Danmark. Han har gået i dansk folkeskole, på dansk gymnasium, har danske venner og læser på et dansk universitet.

Hans forældre er oprindeligt fra Jordan og kom til Danmark som unge, hvor de fik Anders og hans søstre, Lene, Maria og Hanna.

- Vi er opdraget i den danske kultur, og det har altid ligget fast, at vores liv er her, siger Anders.

Anders' forældre havde ikke mulighed for at blive danske statsborgere, da Anders var barn, og det betyder, at Anders heller aldrig har fået dansk pas og statsborgerskab.

- Da jeg var yngre, skammede jeg mig over det. Jeg kan huske, at jeg plastrede mit pas til med klistermærker, så mine venner ikke kunne se, at det så anderledes ud, fortæller Anders, som dengang trøstede sig med, at han kunne søge statsborgerskab, når han fyldte 18 år.

Anders Maher Al-Fayoumi skal de næste mange år kæmpe for sin ret til at blive i Danmark. Foto: Linda Johansen

Drop ud eller lev med frygten

Da Anders Maher Al-Fayoumi blev 18 år, var reglerne imidlertid blevet ændret; nu kostede det 5000 kroner at søge dansk statsborgerskab.

- Jeg gik på gymnasiet og var en fattig studerende, så jeg måtte lige vente og spare sammen til det.

Man da Anders havde samlet 5000 kroner sammen, opstod næste problem. I mellemtiden var han nemlig fyldt 19 år.

- Det viste sig, at jeg - i samme sekund jeg fyldte 19 år - blev underlagt andre regler. Jeg anede ikke, at der var en aldersgrænse, siger Anders.

Men det er der. Og fordi Anders nåede at fylde 19, skal han nu have et fuldtidsjob i minimum tre et halvt år, før han kan søge om permanent opholdstilladelse og efterfølgende statsborgerskab. Et krav, der stemmer dårligt overens med det lange lægestudie.

- Enten skal jeg droppe ud for hurtigst muligt at kunne få en permanent opholdstilladelse. Alternativt skal jeg søge midlertidige opholdstilladelser, indtil jeg er 30 år og færdiguddannet læge, og så leve med frygten for at blive smidt på porten indtil da.

Mathilde Pedersen og Anders Al-Fayoumi er bedste venner og har gået i både folkeskole og gymnasium sammen. Mathilde fortæller, at hun føler, det svarer til, at det var hende, der risikerede at blive smidt ud af landet. Foto: Linda Johansen

Indtil Anders får permanent opholdstilladelse, kan Udlændingestyrelsen sende ham til Jordan, hvis de finder belæg for det. Og de har allerede haft Anders til samtale.

- Det var helt absurd. Jeg stod i kø med krigsflygtninge, der kom for at få asyl. Jeg blev modtaget af en tolk, og medarbejderen talte engelsk til mig og virkede helt overrasket, da jeg svarede på dansk.

Samtalen var med henblik på at inddrage Anders' opholdstilladelse i Danmark.

- Jeg var mildest taget i chok, da det gik op for mig, at samtalen gik ud på en eventuel inddragelse af min opholdstilladelse. Jeg var grædefærdig indeni og måtte bede om en pause, hvor jeg ringede til mine venner i panik. Det hele virkede surrealistisk.

Efter samtalen i marts sidste år har styrelsen afgjort, at Anders kan blive i Danmark. Indtil videre.

- Det var en bittersød oplevelse at få afgørelsen. Selvom de lod mig blive, kom de samtidig med en masse argumenter for, hvorfor de kan smide mig ud, hvis de vil.

'Der er grundlag for at inddrage din opholdstilladelse', står der direkte i Anders' brev. Den konklusion begrundes blandt andet med, at Anders ikke er i risiko for 'forfølgelse eller overgreb', hvis han udvises til Jordan.

- Nu er jeg jo endnu mere bange for de fremadrettede afgørelser. De har jo allerede argumenteret for, at de har ret til at smide mig ud.

Opholdstilladelsen skal hele tiden fornyes og står dermed konstant til at kunne inddrages.

- Jeg synes, det er deprimerende, at man skal kæmpe for sin ret til at blive i det land, man er født og opvokset i. Jeg føler ikke, at det er en kamp, jeg burde kæmpe, siger Anders.

- Men når det er sagt, så har jeg i den grad tænkt mig kæmpe for at blive her. Jeg elsker Danmark. Jeg elsker mit liv her. Det er her, jeg har hjemme.

Anders Maher Al-Fayoumi har mødt politiker Andreas Steenberg fra Radikale Venstre, som er fortørnet over den situation, som Anders er havnet i. Privatfoto

Socialdemokratiet: - Lyder skørt

Andreas Steenberg fra Radikale Venstre har været inde over Anders Maher Al-Fayoumis sag.

'Her endnu en ulykkelig historie om, hvordan den danske udlændingelov rammer de helt forkerte.' Sådan starter politikeren et langt opslag på Facebook.

'Statsministeren sagde før jul, at udlændingepolitikken ikke skulle laves om, fordi nogle var blevet sigtet for terrorisme. Men Anders og mange andre, der rammes af de her love, er jo slet let ikke terrorister eller noget, der ligner! Anders er ’bare’ en ung mand, der gerne vil være læge og er dansker,' slutter Andreas Steenberg sit opslag.

Andreas Steenbergs opslag er delt over 700 gange og har fået langt over 100 kommentarer.

Rasmus Stoklund, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet, anerkender, at Anders Maher Al-Fayoumis sag lyder 'skør'.

- Det lyder som en skør sag, siger han.

- Det er svært for mig at kommentere på enkeltsager, fordi der kan være detaljer, jeg ikke kender til, men som du fremlægger det her, kan jeg godt høre, at det lyder absurd, og det må være frustrerende for Anders, siger Rasmus Stoklund.

Rasmus Stoklund siger desuden, at han nu vil gå til ministeren og ministeriet for at undersøge, hvad der er op og ned i sagen.

- Dermed ikke sagt, at det er noget, vi nødvendigvis kan løse, for vi har ret stramme regler, siger han.

Lemper ikke

Selvom Rasmus Stoklund synes, at det er 'drønærgerligt', hvis en god samfundsborger, der bidrager, kommer i klemme i reglerne, så betyder Anders' historie ikke, at partiet er klar til at lempe på reglerne.



- Det er ikke, fordi jeg tænker, vi skal lempe på reglerne, fordi jeg hører om den her sager. Vi har ret strammer regler, og det skal vi også have, slutter han.