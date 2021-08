Syv-årige Xander gav sine lommepenge til en fremmed

Syv-årige Xanders gamer-computer ser ud til at må vente lige lidt endnu. Han har i hvert fald besluttet at give 100 kroner fra opsparingen til en lokal skraldesamler.

Xanders far Søren Andersen fortæller til Ekstra Bladet, at han og Xander ofte har set skraldesamleren, når de kører en af deres mange hyggeture rundt i Slagelse.

- Xander har flere gange sagt til mig, at han syndes, det er synd, at der går en mand rundt alene og samler skrald op, fortæller Søren Andersen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Søren Andersen fortæller, at han som far blev vildt stolt, da Xander ville give sine penge videre. Privatfoto

Syntes Michael skulle have pengene

På en af de mange ture, hvor de to er ude at køre, møder de igen skraldesamleren ved Superbowl i Slagelse. Her beslutter dig sig for at holde ind til siden for at sige hej til ham.

- Vi sagde hej og spurgte, om han ville have en sodavand eller en fransk hotdog, men han takkede pænt nej, fortæller Søren Andersen.

Efter en snak med skraldesamleren, kører Søren og Xander lidt videre, indtil Xander fortæller sin far, at han gerne vil give de 100 kroner, han lige har fået af sin farfar, til skraldesamleren.

- Jeg blev helt vildt rørt og stolt, og jeg spurgte ham, om han var sikker, siger Søren Andersen.

Men Xander var helt sikker.

Herefter kørte de to ind på Cirkle K og lavede et gavekort til skraldesamleren, som de kørte tilbage og gav ham.

Artiklen fortsætter under billedet...

Xander og Michael var begge glade efter mødet - og nu vil Xander gerne invitere Michael på spaghetti kødsovs. Privatfoto

Søren Andersen har skrevet om episoden på sin Facebook-profil, hvor der bliver kastet en masse kærlighed mod Xander og skraldesamleren.

'Blev rigtig rørt og overrasket'

Den lokale skraldesamler hedder Michael Jensen. Han er førtidspensionist og bor i Slagelse, og han blev glad, da Xander og Søren kørte tilbage til ham.

- Jeg blev rigtig rørt og rigtig overrasket. Jeg synes, det er rigtig sejt af Xander, siger Michael Jensen.

Han fortæller også, at han i 2018 blev inspireret til at passe bedre på naturen, og at han nu er ude og samle skrald fem dage om ugen.

- Jeg hygger mig med det og tænker, at det, jeg kan gøre, jo også hjælper lidt til, siger Michael Jensen.

Han anslår, at han har samlet omkring 700 kilo skrald i Slagelse.