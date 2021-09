Syv ællinger skudt i have: Familiefar ringede 112

Tirsdag morgen lå syv af Peter Henriksens ællinger skudt i hans have i Hedehusene

Det var et skræmmende syn, der mødte Peter Henriksen, da han tirsdag morgen gik ud i sin have i Hedehusene.

Med få meters mellemrum lå syv af familiens ællinger og sprællede. Ret hurtigt opdagede Peter, at der var skudhuller i de små dunede væsner.

- Jeg kan ikke forstå, at nogen kan finde på at skyde vores kæledyr. Vores børn passer ællingerne, og nogle gange sover ællingerne i skødet på dem, siger Peter Henriksen til Ekstra Bladet.

Flere af ællingerne skreg og sprællede, da Peter Henriksen fandt dem. Privatfoto

Peter Henriksen, der selv er erfaren jæger, fortæller, at de blot to uger gamle ællinger stadig var brandvarme, da han fandt dem.

- Jeg løb ud på vejen og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv, fortæller Peter Henriksen.

Han ringede derfor 112 i panik, da han troede, at der stadig var nogen, der skød i hans have.

- Det var meget angstprovokerende og dybt krænkende. Min hustru og jeg frygter, at det kommer til at skabe en længerevarende utryghed hos vores børn på otte og 11 år, siger Peter Henriksen.

Ingen spor

Selvom Peter Henriksen var hjemme hele morgen, har hverken han eller naboerne hørt skud eller set noget mistænkeligt.

- Det ligner, at de er blevet skudt med en kaliber 22, og hvis der har været lyddæmper på, har man ikke kunnet høre noget inde fra huset, fortæller Peter.

Der er heller ikke tegn på, at nogen har været inde i haven, som politiet hurtigt rykkede ud til.

Politiet tog de døde ællinger med i bevisposer til nærmere undersøgelser. Privatfoto

Vagtchef Brian Holm ved Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de modtog en anmeldelse om syv skudte ællinger tirsdag morgen.

- Vi har undersøgt stedet og er ikke blevet klogere på sagen. Ællingerne er blevet taget med og overgivet til Landbohøjskolen, som vil fastlægge dødsårsagen, siger Brian Holm.