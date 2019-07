Syv dage uden internet: 75-årig med parkinsons kan ikke tjekke beskeder fra lægen

En 75-årig dame har sammen med 31 andre lejligheder stået uden tv og internet siden sidste torsdag.

Det var en sindsforvirret person, der klippede kablerne over til boligblokken på Vendsysselvej i Nykøbing Falster.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser, at der 'ikke var tale om en bevidst handling'.

Under alle omstændighed har hele boligblokken stået uden internet i en uge. Det kan umiddelbart lyde som et luksusproblem, at man ikke kan tjekke ind på internettet eller se fjernsyn - men for nogle beboer er det faktisk et stort problem. En af dem er 75-årige Vibeke Nymand Andersen. Hun har både hjerteproblemer og parkinsons og er derfor jævnligt i kontakt med sygehuset. Problemet er, at kommunikation fra sygehuset går gennem e-Boks.

- Det er virkelig ikke rart, at jeg ikke kan tjekke, om de har skrevet. Det er gennem e-Boks, jeg får beskeder om undersøgelser, eftersyn og kontrol. Det kan jeg ikke tjekke, når jeg ikke kan komme på internettet, fortæller Vibeke Nymand Andersen, der også oplyser, at hun ikke har en smartphone, hun kan bruge i stedet.

- Kan du ikke bare ringe til din læge og få informationer den vej?

- Jo, det kan jeg blive nødt til nu, men jeg mener stadigvæk, at det er for dårlig. Jeg kunne heller ikke tjekke lottotallene i weekenden, så det kan være, jeg er blevet millionær, fortæller den 75-årige, der trods alt ikke har mistet sin humor på trods af situationen.

Foto: Privatfoto

Det er noget slask

Boligforeningen, der ejer ejendommene på Vendsysselvej, hedder Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund.

Kundechefen for boligselskabet hedder Kurt Jørgensen, og han er mildest talt ikke glad for sitationen.

- Det er ikke os, der har ansvaret. Det er Yousee, der skal fikse problemet, og det er noget slask og meget uacceptabelt, at det ikke er blevet gjort endnu, fortæller han.

- Føler du ikke, at i har et ansvar for at løse problemet, når problemet er i jeres boliger?

- Selvfølgelig gør vi det. Vi føler et ansvar med alt, der omhandler vores boliger. Problemet er, at jeg kan ikke kan sende en mand ud for at fikse kablerne, for det er kun Yousee, der kan løse problemet. Dem har vi taget fat i flere gange, men der er ikke sket noget endnu.

- Jeg vil dog undskylde overfor beboerne på Yousees vegne. Sådan noget skal slet ikke tage så lang tid.

Midlertidig løsning

Ekstra Bladet har været i kontakt med Yousee vedrørende sagen.

De svarer på mail, at der nu skulle være lavet en midlertidig løsning.

'Vi er opmærksomme på, at vores kabler på adressen har været udsat for en større beskadigelse – og vi står overfor en større renoveringsopgave, som vi arbejder på at få løst hurtigst muligt. Da der parallelt foregår en politiefterforskning af sagen, kan vi ikke uddybe vores arbejde yderligere. Vi har etableret en midlertidig løsning, der sikrer, at de berørte kunder har adgang til internet eller tv. Skulle det mod forventning ikke virke, vil vi opfordre kunderne til at tage kontakt til den lokale YouSee-butik i Nykøbing, hvor de også er opmærksomme på problemet og kan være behjælpelige med nødpakker. Det direkte nummer til butikken er 5485 8065'.

Yousee fik lavet den midlertidige løsning torsdag, og de ønsker ikke at kommentere yderligere på, hvor lang tid sådan en opgave normalt tager, eller hvornår beboerne på Vendsysselvej kan forvente at have deres 'gamle forbindelse' tilbage.

Også Vibeke Nymand Andersen er glad for, at hun endelig kan komme på internettet igen.

- Det er da dejligt! Nu skal jeg ind at tjekke, om jeg har fået noget på e-Boks. Det håber jeg dog ikke, fortæller hun til Ekstra Bladet.