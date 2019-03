Syv døde efter luftangreb på hospital

Ifølge Red Barnet er et af de hospitaler, som organisationen støtter i Yemen, blevet ramt af et luftangreb

Fire børn og to tre voksne er ifølge Red Barnet døde efter et af de hospitaler, som organisationen støtter i Yemen, er blevet ramt af et luftangreb. Derudover er der otte kvæstede og to savnede personer.

Det skriver AP søndag aften.

Ifølge børneorganisationen ramte et missil en tankstation nær hospitalet klokken 9.30 lokal tid. På daværende tidspunkt havde hospitalet været åbent i godt en halv time, og da det var en travl morgen, var der mange patienter og ansatte til stede.

Hospitalet ligger godt 100 kilometer fra byen Saada i det nordvestlige Yemen.