Syv millioner i bøde: Medarbejder spærret inde i fryser

2,5 timer i -18 grader.

Det var den iskolde realitet for en medarbejder hos den engelske kaffe- og sandwichkæde Pret A Manger, da vedkommende blev låst inde i en industrifryser.

Det skriver Sky News.

Uheldet skete i juli 2021 på Victoria Coach Station i London og har nu medført en bøde på 800.000 pund til kæden, hvilket svarer til 6,9 millioner kroner.

Havde kun T-shirt og bukser på

Medarbejderen frygtede for sit liv i løbet af de 2,5 timer, hun var fanget i fryseren.

Hun havde nemlig kun en T-shirt og et par bukser på, hvilket ikke er optimalt i -18 grader. Hun havde derfor tømt en kasse med chokoladecroissanter og brugt papkassen som en form for dyne, der skulle give hende noget varme.

Da hendes kolleger fandt hende, havde hun været i en form for nødtilstand og skulle tjekkes for hypotermi, altså om hendes kropstemperatur var blevet for lav.

Undersøgelser efter ulykken har sidenhen fastlagt, at der i 19 måneder op til uheldet havde været adskillige besøg hos Pret A Manger, fordi knappen, man skulle bruge til at komme ud af fryseren, var defekt.

Erkendte sig skyldig

Kaffe- og sandwichkæden blev anklaget under sundhed- og sikkerhedslovgivningen i England, og de erkendte sig skyldige ved Westminster Magistrates Court.

En talsperson fra Pret A Manger har været ude at beklage episoden og sige, at man har forståelse for, hvor ubehageligt det må have været.

De oplyser yderligere, at de har gennemgået sagen og har samarbejdet med fryse-leverandøren for at sikre sig, at det ikke sker igen.