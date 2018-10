Syv skoler i London er lukket på grund af Englands farligste edderkop

I det østlige London er syv skoler blevet lukket efter skadedyrsangreb fra den farlige edderkop 'den falske enke', der er en afart af den meget giftige edderkop 'den sorte enke'.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Daily Mail.

Det sidste skud på stammen af lukkede skoler er Eastlea Community School, der har meldt ud, at de lukker fra i morgen onsdag og frem til den 29. oktober. Seks andre skoler i det østlige London var i forvejen lukkede og har sendt eleverne hjem.

Ifølge BBC er 'den falske enke' den mest farlige edderkop i Storbritannien. Bid fra edderkoppen kan ifølge Daily Mail forårsage influenza-lignende symptomer, hævelser og voldsomme infektioner, hvis man ikke bliver behandlet i tide. I værste fald, men det sker dog yderst sjældent, kan et bid fra 'den falske enke' være dødeligt.

Tusindvis af børn i det østlige London er nu tvunget til at miste undervisningstimer i helt op til en måned på grund af de mange edderkopper, der har slået sig ned på skolerne.

'Den falske enke' kom ved uheld til Storbritannien for 150 år siden med skibe fra Madeira og De Kanariske Øer.

Kom til England ved et uheld

Flere af skolerne har dog arrangeret det således for deres elever, at de kan benytte faciliteterne på nærliggende skoler, mens deres egne skolebygninger bliver renset for de farlige edderkopper. Der er også blevet sat planer i gang således, at mange af eleverne kan lave deres lektier og klare deres skolegang hjemmefra.

Edderkoppen 'den falske enke' bider kun mennesker, hvis den bliver skræmt, eller hvis den ved et uheld bliver provokeret eller klemt. 'Den falske enke' blev ved et uheld importeret til Storbritannien for 150 år siden fra Madeira og De Kanariske Øer.

