Syv timer lang redningsaktion i nat

Et sandt drama udspillede sig i nat, hvor to dykkere efter syv timer blev reddet op af vandet

To dykkere kom på dybt vand natten til lørdag flere kilometer ud for Kandestederne i Nordjylland. De var dykket ned for at se et vrag, men da de igen kom op til overfladen havde deres båd løsrevet sig.

Dykkernes pårørende slog alarm omkring fredag klokken 23.00, da dykkerne længe ikke havde givet lyd fra sig.

Derefter fulgte en længere redningsaktion, hvor de efter syv timer i vandet blev fundet i god behold.

Dykkerne blev fundet i vandet tre-fire kilometer ude for Kandestederne.

- De to mænd var iført dykkerdragter, og trods de mange timer i vandet havde de det godt og blev kørt direkte hjem, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Ifølge Forsvaret blev en redningshelikopter og fem skibe sendt ud for at deltage i redningsaktionen.