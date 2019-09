Syv ulve 'forsvundet' i Danmark: Frygter ulovlig jagt

Dødeligheden blandt danske ulve er 'uforklarligt høj'.

Det fortæller Peter Sunde, som er seniorforsker ved Bioscience på Aarhus Universitet, til Ekstra Bladet. Han er med til at kortlægge og forske i den danske bestand af ulve.

Dødeligheden beregnes ud fra, at der siden 2012 er forsvundet syv danske ulve. At en ulv er 'forsvundet', betyder, at den ikke er blevet registreret i en længere periode, og at den derfor betragtes som værende død.

- Der er ikke nogen fast definition af, hvornår en ulv er forsvundet. Men når en ulv har været væk i så lang tid, at vi må sige, det er usandsynligt, at den stadig er der uden at være blevet opdaget, så kan vi begynde at sige, at den tilsyneladende er forsvundet.

- Vi har en tommelfingerregel, hvor vi siger, at hvis vi ikke har fundet tegn på den inden for et år, så må vi som udgangspunkt gå ud fra, at den nok er død uden at være blevet fundet, siger Peter Sunde.

Fem voksne ulve i Danmark

Man går ud fra, at ulven må være død, fordi hvis den i stedet var vandret ud af landet, så ville den formentlig være blevet registreret i et naboland. Der kan dog være naturlige årsager til, at en ulv ikke bliver registreret i eksempelvis et halvt år.

- De er jo nataktive, og de undgår for så vidt muligt mennesker. Der er også det ved det, at fordi du fotograferer en ulv, så kan du som regel ikke se, hvilket individ det er. Vi har kun enkelte ulve, som lever i områder, hvor de er alene, siger Peter Sunde.

I Danmark estimeres det, at der i øjeblikket er fem voksne hunde og seks unger.

To af de voksne ulve holder til i Vestjylland, og det er dem, der har fået et kuld på seks unger. Derudover er der en hanulv i Nordjylland, som kom til Danmark i november 2017. Midtjylland har fået to nye ulve i år, som vandrede ind i løbet af april og maj måned fra Tyskland.

Ulovlig jagt

Den forholdsvis lille bestand gør, at dødeligheden er uforklarligt høj.

- Vores tal tyder på, at der er en dødelighed, som er højere end hvad vi biologisk kunne forvente ud fra data fra andre bestande.

- Vi har selvfølgelig regnet på de her tal, og uden at sige præcis hvor høje de er, så er de signifikant højere, end det vi skal forvente for ulve. Så der er en dødelighed, som vi bare må sige, er uforklarlig høj.

For folk, som arbejder med ulve, skulle der angiveligt være en konsensus om, at de her ulve er blevet skudt. Hvad tænker du om det?

- Jamen det er rigtigt. Det er i hele verden - også fra Skandinavien - særdeles veldokumenteret, at ulovlig jagt finder sted.

- Når vi kan konstatere, at vi har den her høje kryptiske dødelighed, så må vi spørge os om, hvad skulle dyrene ellers dø af uden at blive fundet? Alternativet til ulovlig jagt er, at de dør af noget andet uden at blive fundet.

- Det kan være naturlige dødsårsager som sult eller sygdom. Fra undersøgelser af bestande i udlandet ved vi hvor længe en ulv statistisk set kan forventes at leve, og der vil dødeligheden ligge et sted mellem ti og 25 procent om året. Og der kan jeg bare sige, at den kryptiske dødelighed i Danmark er betydeligt højere end dette.

- Uanset hvordan vi vender og drejer tallene, så er den mest plausible forklaring, at der finder ulovlig jagt sted. I sagens natur kan vi ikke dokumentere dette fra Danmark, andet end det enkelte tilfælde, som verserer i retten i øjeblikket. Men ud fra udelukkelsesmetoden, og den viden vi har fra udlandet, står dette tilbage som den mest sandsynlige forklaring.