Syvårig død: Uskyldig leg endte fatalt

En brasiliansk dreng er død efter at have leget i knust kalksten

Hvad, der bare startede som almindelig leg for en syvårig brasiliansk dreng, endte fatalt.

Det, som drengen og moren troede var almindelig sand, viste sig at være knust kalksten.

Ifølge New York Post, døde drengen, Arthur Emanuel Bitencourt, ganske kort efter han var færdig med at lege i byggematerialet.

Det amerikanske medie skriver, at drengen hurtigt blev kørt på hospitalet, men blev erklæret død, da de ankom.

Døden indtraf som en konsekvens af, at drengen havde inhaleret materialet.

Kalksten er ikke i sig selv farligt, men når det er knust til pulver og bliver inhaleret, kan det altså vise sig at være livsfarligt.

Mor anede intet om fare

Moren anede intet om at byggematerialet var så farligt, som det viste sig at være, har hun skrevet på sociale medier.

Her har familien også delt et billede af drengen legende i det knuste kalksten for at ære ham og advare andre folk.

Det brasilianske politi undersøger drengens død.

Bliver brugt i byggematerialer

Miljøministeriet skriver på deres hjemmeside, at kalksten bliver brugt i farve, papir, fremstilling af medicin samt cement.

Kalksten er altså ikke farligt i almindelighed, men viste sig at være livsfarligt for den lille dreng, da det var pulveriseret, og derfor nemt at inhalere.