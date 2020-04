Syvårige Mikkel får ødelagt sine hænder: 'Vi må holde ham hjemme'

Det var ellers en glæde for mange børn, da skolerne endelig åbnede igen.

Nu kunne de se deres venner, lærer og få gang i legen, som en del har skullet undvære under coronakrisen.

Desværre er genåbningen ikke uden problemer for børnene.

For 7-årige Mikkel har legen og læringen været afbrudt af, at han siden fredag har skullet vaske hænder op mod 20 gange dagligt, fordi alle de danske institutioner har stor fokus på at forebygge smittespredning med COVID-19.

Det har resulteret i, at Mikkels hænder er røde, klør og har revner.

Det fortæller hans mor Louise Engelbreth til Ekstra Bladet.

- Jeg har en søn, der er startet i skole i fredags, og han har en fantastisk skole, der følger reglerne med håndvask eller sprit, men da jeg hentede Mikkel, så jeg, at han rendte rundt med en håndcreme i hånden.

Mikkel bliver nu nødt til at være hjemme, så hans hænder kan få det bedre. Foto: Privat

Da 31-årige Louise fik et bedre syn på sin søns hænder, kunne hun godt se, at de slet ikke så ud, som de plejer.

- Da vi kommer hjem, får jeg smurt ham med mere creme, men han siger, at det klør og gør ondt. Børn reagerer selvfølgelig forskelligt, men det er helt vildt, hvor meget det kan påvirke dem med den håndvaskning og sprit, fortæller hun.

Ifølge Louise Engelbreth skal Mikkel og de andre børn på Mejls Friskole i Varde ofte vaske hænder op til 20 gange dagligt.

Det er: Før de skal spise, efter de har spist, efter toiletbesøg og hver gang, de har været udendørs.

- Til at starte med havde jeg det jo helt fint med det, fordi det reglerne, men det har jeg ikke mere. Jeg står med en dreng, der er helt ulykkelig, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.

Louise er ikke længere tilfreds med al den håndvask, der foregår på skolen. Foto: Privat

Holder ham hjemme

Louise ved godt, at skolerne bare følger retningslinjerne, men hun synes alligevel, det er svært at se barnet have ondt efter al den håndvask.

- Det er gået over gevind, når han ikke kan lege og hele tiden må rende rundt med en håndcreme.

Fordi hænderne nu ser ud som de gør, har Louise og hendes mand også taget en snak med skolen og SFO'en.

- Jeg har ringet derned og sagt, at han ikke skal i nærheden af håndsprit, det gør det bare værre. Vi synes heller ikke, at det nytter så meget, at han får håndcreme på, fordi han skal hele tiden vaske det af igen.

Louise har derfor besluttet, at når hun har sygeorlov fra arbejdet, skal Mikkel være hjemme igen.

- Det bliver vi nødt til, så vi kan få hans hænder op og køre igen.

Og Mikkel er slet ikke det eneste barn, der oplever problemer lige nu.

Mange børn er påvirket

Det fortæller Tove Agner, der er overlæge på dermatologisk afdeling ved Bispebjerg Hospital, til Ekstra Bladet.

- Der er rigtig mange, der har ringet til mig om netop dette, og som situationen er nu er alle børn i risiko for at få håndeksem, specielt udsatte er de børn, der har børneksem.

Det er nemlig sådan, at 'vådt arbejde' er den hyppigste grund til, at man udvikler håndeksem.

- Vi definerer vådt arbejde ved håndvask og våde hænder generelt.

Håndeksem er ikke noget, der som sådan er farligt, men som Tove Agner forklarer, kan det gøre livet mere besværligt og gøre ondt på den, der lider af det.

- Man dør ikke af det, men man lever ikke særlig sundt. Håndeksem viser sig ved blærer, revner og røde, ru hænder.

Hun forklarer, at mange vil have svært ved at føle sig godt tilpas ved at skulle røre andre, hvis deres hænder er helt ru, samt at det kan skabe en besværlig situation på arbejdet, hvis man arbejder et sted, hvor hænderne er meget fremme.

- Det besværliggør personlige ting, og det giver en dårligere livskvalitet.

Kan komme igen som voksen

Ifølge Tove Agner kan se, at den hyppigste årsag til håndeksem som voksen er, hvis man har haft det tidligere.

Hun mener dog ikke, at risikoen for håndeksem skal gøre, at man ikke husker på de retningslinjer og regler, der er kommet fra regeringen under coronavirussen.

- Vi skal overholde de regler, der er, fordi vi har en pandemi lige nu, og ellers bliver vi smittet med noget værre end håndeksmen, lyder det.

Derimod har Tove Agner udarbejdet nogle gode råd, som hun har sendt til Sundhedsstyrelsen, der kan hjælpe med, hvordan man bedst passer på børnenes hænder under den øgede fokus på håndvask og sprit.

Sådan skal du passe på dine børns hænder Det er vigtigt, at man husker at vaske hænder i lunkent vand, da vand der er for varmt kan irritere sæben på huden. Først skal du sikre dig, at hænderne er helt våde, inden du bruger uparfumeret sæbe til at vaske dem Skyl sæben grundigt af Husk at tørre hænderne. Ikke noget med at lufttørre, da dette også vil irritere huden på hænderne. Det er bedst at bruge noget blødt til aftørring af hænderne, da grove servietter kan irritere. Brug fugtigshedscreme. Specielt om eftermiddagen når børnene er hjemme, og de ikke behøver vaske hænder så ofte og inden sengetid, så det kan virke over natten. Det er vigtigt at bruge tyk fugtigscreme med en fedtprocent på over 20. Husk luffer eller vanter om morgenen eller aftenen, hvor det stadig kan være lidt koldt. På den måde bliver hænderne ikke udsat for kulde, der kan irritere huden.

Tove Agner maner også til ro, så man ikke skal gå og tænke for meget over, hvad der kan ske med børnenes hænder.

- Vi har nok at være bekymrede over, det er vigtigt at tage det alvorligt, men det er ikke farligt. Vi skal vaske hænder, men vi skal tage nogle forholdsregler om, hvordan vi gør det på den bedste måde, lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mejls Friskole, men de er ikke vendt tilbage.