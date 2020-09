Tågen letter: Vild sensommerdag

Tåge, som har ligget tæt flere steder i landet her til morgen, er ved at lette og så er der udsigt til en smuk dag

Efter en tidlig morgen med tåge, ikke mindst i den nordvestlige del af landet, er der udsigt til en bragende flot sensommerdag.

- Vi får 20-25 grader, men lokalt kan det blive helt op til 27 grader, siger vagthavende meteorolog Jesper Eriksen, DMI, til Ekstra Bladet.

Han siger, at morgenen i første omgang kan være præget af lavthængende skyer, som afløser tågen, men så bryder solen frem i løbet af formiddagen.

- Solen kan godt have et lidt mælkehvidt skær, men det får ikke betydning for temperaturerne, siger Jesper Eriksen og tilføjer:

- 20-25 grader er ikke helt dårligt i betragtning af, at vi er i midten af september.

Og den flotte start på ugen ser ud til at fortsætte lidt endnu.

Også i morgen starter dagen med tåge, men så vil solen tage over. Dog bliver det knap så varmt, 15-20 grader, og senere på ugen kan der komme et markant fald i temperaturen særligt om morgenen.

- Det bliver kun to-tre grader varmt helt tidligt om morgenen nogle steder, så der skal man nok huske cykelhandsker, siger han.