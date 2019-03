'Tågetårn': Så tit ryger udsigten på toppen

Beboerne i den øverste del af Bestseller-koncernens kommende højhus ved Brande skal ikke udelukkende forvente en storstilet udsigt.

De kan nemlig ende med at skulle tilbringe en god del af tiden med at glo ud i et tungt skydække uden for panoramavinduerne.

Bestseller har tidligere oplyst, at højhuset skal være omkring 320 meter højt.

I de luftlag er der ikke mindst i efterårs- og vintermånederne ofte lavthængende skyer.

Målinger fra DMI viser - som et hurtigt eksempel - at den såkaldte skybase (den nederste del af skyerne, red.) onsdag og torsdag i denne uge har ligget mellem 250 og 300 meters højde.

Det betyder, at beboerne i de øverste 70 meter af Bestseller-koncernens 'Tågetårn' kun ville have haft udsigt til en hvid grød en stor del af tiden. Omvendt ville mange af beboerne længere nede mod jorden have haft en langt bedre udsigt, fordi der ingen skyer er her.

Lavere skyer i Midtjylland

- Der er ingen tvivl om, at om vinteren er sigtbarheden ofte bedre nede ved jorden end oppe i 300 meters højde. Det siger i øvrigt også sig selv, at jo længere man kommer op, desto tættere kommer man på skyerne, siger flyvemeteorolog hos DMI Finn Balling til Ekstra Bladet.

Beboerne i den øverste del af 'Tågetårnet' får ubetinget den bedste udsigt, når vejret er til det. Men vejret i toppen af højhuset vil generelt være præget af flere lavthængende skyer end nede ved jorden - eller blot halvvejs oppe i bygningen. Illustration: Bestseller

Ifølge flyvemeteorologen er det typisk i vejr med dis og småregn, at lavthængende skyer vil komme til at påvirke udsigten øverst oppe i højhuset.

Brande ligger tæt ved den jyske højderyg. Og netop her hænger skyerne ofte lavere end andre steder i Jylland.

- Skyerne befinder sig typisk 30-50 meter lavere i Midtjylland, fortæller Finn Balling.

Flyvemeteorologen understreger, at der ikke findes statistik materiale vedrørende skyhøjden præcis der, hvor Bestseller planlægger at opføre 'Tågetårnet.'

- Jeg kan kun sige, at der tit er et lavt skydække i området. Men det er umuligt for mig at konkludere, hvorvidt det er en eller fire gange om ugen, fastslår Finn Balling.

Tåget i toppen

Cand.scient. ved DMI Ellen Vaarby Laursen har været med til at udarbejde en større rapport over sigtbarheden omkring en række danske lufthavne - herunder lufthavnen i Billund.

Billund ligger omkring 30 kilometer fra Brande. Derfor kan DMI's statistik fra Billund Lufthavn give et godt fingerpeg om de meteorologiske forhold i Brande.

- Vi målte vejrforholdene ved Billund i perioden 2003 til 2012. De statistiske beregninger er lidt komplicerede. Men lidt forenklet sagt kan man godt konkludere, at der i området på årsbasis i 20 procent af døgnets timer var et eller flere tidspunkter med et skydække under 300 meter.

På grund af beregningsmetoden kan vi dog ikke sige, hvor lang tid det enkelte skydække bestod. Det kan svinge meget på grund af vejrforholdene, fortæller Ellen Vaarby Laursen.

34 procent om vinteren

Målingerne viste - ikke overraskende - at der er flest lavthængende skyer i vintermånederne. Her var der i 34 procent af døgnets timer et eller flere tidspunkter med et skydække under 300 meters højde.

Bestseller-boss Anders Holch Povlsen er klar til at poste et ukendt millionbeløb i det storstilede projekt i Brande, som i bogstaveligste forstand bliver hyldet til skyerne. Arkivfoto: Jan Sommer

Helt anderledes er det dog om sommeren, hvor der i kun 8,5 procent af døgnets timer er et eller flere tidspunkter med et skydække under 300 meters højde.

Målingerne i DMI-rapporten viser også, at der i 160 meters højde ikke er nær så mange skyer som højere oppe. Risikoen for at blive hyllet ind i et skydække er her - i runde tal - mere end halveret i forhold til at opholde sig i 320 meters højde.

- Ud fra et rent meteorologisk synspunkt kan man godt forvente, at de beboere, som bor i toppen af højhuset, vil blive ramt af flere tidspunkter, hvor de ikke kan se ud ad vinduerne på grund af skyer i forhold til dem, der bor længere nede i bygningen, siger Ellen Vaarby Laursen til Ekstra Bladet.

Ifølge Bestseller kan der gå flere år, før det første spadestik bliver taget.