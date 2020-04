Tårevædet rigmand: - Særligt en ting har sat en skræk i mig

Coronavirus-udbruddet i hele verden har gjort ondt på Anders Holch Povlsen. Meget ondt.

Milliarderne fosser ud af pengekassen, mens den danske rigmand har fået massive hug for sin håndtering. 750 er blevet fyret, mens det kom frem, at han var stoppet med at betale husleje for sine Bestseller-butikker.

Lørdag sagde han undskyld i Finans, og nu taler han ud i et interview med Berlingske, hvor det blandt andet beskrives, at han har tårer i øjnene.

Her beskriver han, hvordan det er det værste, han nogensinde har prøvet i sin tid hos Bestseller. Samtidig fortæller han, hvordan han ikke tror, at Bestseller nogensinde bliver det samme igen. Coronakrisen har smadret store dele af fundamentet.

- De har helt ærligt sat en lille skræk i os. Det kommer til at tage tage lang tid, og det bliver hårdere end det, vi har regnet med.

- Hvis vi har coronavirus i efteråret, og alt stadig er halvt lukket ned, og folk er bange for det ene og det andet, så ved jeg ikke, hvad der sker. For så er vi på den, og så bliver det rigtig svært, siger han til Berlingske.

Kovending

I kølvandet på den massive kritik valgte milliardæren at sige undskyld og forsikre, at der er penge til de udlejere, der stiller lokaler til rådighed for dem.

Det skabte glæde hos Hanne Ameli Klausen, der har et butikslokale i hjertet af Holstebro på 110 kvm, som hun lejer ud til Bestseller.

Hun var en af de første til at kritisere rigmandens metoder, hvilket hun gjorde i Ekstra Bladet. Og undskyldningen skabte glæde.

- Det var dog fantastisk! Det er jeg da glad for. Nåh, det var da meget positivt, lyder det fra en glædeligt overrasket Hanne Ameli Klausen, da Ekstra Bladet fanger hende søndag morgen og overbringer nyhden.

I alt har Bestseller 250 butikker i Danmark og i alt 2500 i hele vesten. I Kina har han 7000 butikker med to samarbejdspartnere, og de er nu åbnet igen.

Ifølge rigmanden er de dog meget langt fra at være helt i gear, og der bliver kun omsat for 65 procent af normalen.

Ekstra Bladet dækkede sagen om den manglende husleje tæt. Læs mere her:

Se også: Bestseller nægter at betale husleje for over 200 butikker

Se også: Bestsellerdirektør på besøg hos Hanne - men uden penge

Se også: Kritisk professor: Meget uansvarlig handling af Bestseller