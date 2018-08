Tårnhøj kvinde blev mobbet det meste af sit liv: Se hvor høj hun er

I teenage-årene blev Melanie mobbet med, at hun var for høj til at være en kvinde

Den 46-årige tårnhøje britiske kvinde Melanie Coulson har gennem det meste af sit liv drømt om at være lavere. I sine teenage-år blev hun nemlig mobbet med, at hun var alt for høj til at være en kvinde. Men i dag er Melanie endelig stolt af sin højde på 193 centimeter, og hun tager oven i købet ofte høje stiletter på for at blive højere end to meter.

Melanie, der er fra Mansfield i Nottinghamshire i England, lider af en sjælden sygdom ved navn 'Marfans syndrom'. Ifølge sundhed.dk skaber sygdommen blandt andet øget længdevækst af knogler i arme og ben med stor højde. Den kan også føre til øget vækst af ribben med påvirkning af brystkassens form.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og nyhedsbureauet Media Drum World.

Den tårnhøje Melanie poserer her med sin datter Hayley, der filmer alle hendes Youtube-videoer. (Foto: Media Drum World)

Generelt var Melanies skoletid et helvede, fordi hun allerede i en ung alder tårnede langt over alle sine klassekammerater. Og i teenage-årene følte hun sig grim og længtes efter at være lavere. Melanie udviklede nervøsitet og begyndte at stamme, når hun talte med sine venner. Og hun gik altid i helt flade sko for ikke at tårne alt for højt over alle de andre.

Usikkerheden fortsatte op gennem 20'erne og 30'erne, hvor Melanie fortsat indimellem blev mødt med negative kommentarer på grund af sin højde. Men nu har hun endelig accepteret sin højde og har det helt fint med den. Melanie tror nu på, at hun var født til at være anderledes og ikke født for at ligne alle de andre.

Når Melanie sidder ned, er det også tydeligt, at hun har usædvanligt lange ben. (foto: Media Drum World)

Melanies to døtre Rebecca på 26 og Hayley på 23 har ikke arvet deres mors højde. Men de har til gengæld støttet deres mor med at opstarte en instagram-profil og en YouTube-kanal, hvor Melanie siden januar måned har inspireret både drenge og piger til at være tilfredse med deres udseende fra en tidlig alder.

- Jeg har stor fornøjelse af at lave mine YouTube-videoer sammen med min yngste datter, der filmer det hele. Jeg omfavner og erkender i dag med stolthed min højde. Jeg ønsker at inspirere folk til at have mere selvtillid med henblik på deres udseende, siger Melanie og tilføjer med et glimt i øjet, at der også er fordele ved at være så høj.

- Jeg kan nå ting og sager i højden, som mennesker af normal højde ikke kan nå. Og der er faktisk nogle, der ønsker at være lige så høj, som jeg er.

Ekstra Bladet har fået fat i en lang række billeder, hvor Melanie poserer sammen med sine meget mindre veninder eller kigger over sin egen dør. Og der er flere billeder, hvor hun er iført høje stiletter for at blive endnu højere end hun er.

Tårnhøje Melanie i høje hvide støvler. (Foto: Media Drum World)

Melanie er så høj, at hun kan kigge over sin egen dør ind til stuen. (Foto: Media Drum World)

Her omfavner Melanie sin far. (Foto: Media Drum World)