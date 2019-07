Tårnhøj pris: Dobbelt så dyrt som Eiffeltårnet

Udsigten fra Skovtårnet på Camp Adventure i Rønnede er flot, den er storslået, men den er godt nok også dyr.

Med en meterpris på mere end tre kroner er den 45 meter høje sydsjællandske turistmagnet således mere end dobbelt så dyr at besøge som Eiffeltårnet i mondæne Paris og hele seks gange så dyr som Rundetaarn i København.

- Men så bruger man mellem halvanden og to timer på turen, lyder et af argumenterne for at bruge de 150 kroner på en tur i Skovtårnet fra forretningsudvikler hos Camp Adventure, Kasper Larsen.

Og det passer også. Hvis man da snegler sig af sted med halvanden kilometer i timen.

Skovtårnet i Rønnede er et arkitektonisk mesterværk, som er dyrt at komme op i. Foto: Philip Davali

Engangsforestilling

Ekstra Bladet var ikke de eneste, som faldt i halvt i svime over entréprisen til Skovtårnet.

- Man kunne godt finde på noget andet at lave til den pris. Vi er fem personer i familien, så vi gav 800 kroner med parkering. Det, synes vi, er dyrt. Vi har nok brugt en halv time på turen. Det var en engangsforestilling, lyder konklusionen fra kæresteparret Martin Hvid og Marianne Thomsen, som dog tilføjer, at 'tårnet er godt lavet, og omgivelserne dejlige'.

Et godt tårn og dejlige omgivelser var ikke nok til, at Martin Hvid og Marianne Thomsen vil bruge 800 kroner på en familietur i Skovtårnet en anden gang. Foto: Philip Davali

Italesættelsen over entreprisen var til at overhøre på Sydsjælland. Men det var fascinationen for det timeglasformede pragttårn også.

- Da jeg lige hørte det, syntes jeg, at 150 kroner var dyrt. Nu da jeg har prøvet det, synes jeg, at det var en enormt fed oplevelse i et imponerende bygningsværk. Jeg kunne godt finde på at prøve tårnet igen, men jeg synes stadig, det er dyrt, kommer det fra Birgit Forum, som bliver suppleret af veninden Inge Sig Jensen:

- Jeg synes, at 150 kroner er et højt beløb, men pengene værd. Det var en fantastisk oplevelse.

Birgit Forum og veninden Inge Sig Jensen med børnene Amanda og Laurits var en tur i Skovtårnet. Prisen til trods var det en 'fed oplevelse'. Foto: Philip Davali

Ikke alle var fortørnede over entréprisen, som var de imponerede over det arktitektoniske mesterværk på Sydsjælland.

- Vi synes egentlig ikke, at prisen er for høj. Havde vi købt billetten hjemmefra, havde den kostet 125 kroner. Man skal bare sikre sig, at vejret er godt, når man planlægger turen, siger Steffen Hermann, som er afsted med konen Maria Hermann.

- Sommeroplevelser koster penge. Det var en smuk udsigt. Nu har vi prøvet det, og for mit vedkommende var det nok, siger hun.

Da Lars Løkke Rasmussen indviede Skovtårnet tidligere på året, sammenlignede han det også med Eiffeltårnet i Paris. Video: Ritzau/Scanpix. Redigering: Martin Ekelund.

Ægteparret Steffen og Maria Hermann synes, at prisen på de 150 er helt fair, men skal alligevel ikke prøve tårnet igen. Foto: Philip Davali

Camp Adventure: - Turen er prisen værd

Hos Camp Adventure slår man fast, at entréprisen på de 150 kroner er godt givet ud.

- Der ligger selvfølgelig en økonomisk kalkyle bag. Vi har sat den pris, vi har, og det kan sagtens være, at den afholder nogle, men vi mener faktisk, at turen er prisen værd, siger forretningsudvikler hos Camp Adventure, Kasper Larsen til Ekstra Bladet.

- En familie med 2 voksne og 2 børn over seks år bruger 600 kroner på entreen alene, hvis de køber billetten ved indgangen. Hvordan kan det forsvares?

- Turen er 3,1 kilometer og er berammet til at tage halvanden til to timer. Mange bruger faktisk en del mere tid på den. Hvis du går ud og ser en Superliga-kamp eller tager en tur i biografen, kommer du også til at slippe 120 kroner for den, siger Kasper Larsen.

- Er det ikke en halvtynd sammenligning?

- Det hele er fritidsbeskæftigelser, som koster penge, siger Kasper Larsen.

- Halvanden til to timer virker af meget for 3,1 kilometer ...

- Der er jo også masser af opholdssteder undervejs. Det er klart, at hvis du tager kondiskoene på og spæner igennem, er du hurtigt færdig. Så oplever du nok heller ikke så meget, siger Kasper Larsen.

Prisskiltet ved Camp Adventure viser, at det koster 150 kroner for personer over seks år at entrere. Dog koster en billet 125 kroner, hvis man bestiller hjemmefra dagen i forvejen. P-afgiften ligger på 50 kroner. Foto: Philip Davali

- Kunne I i det mindste ikke have sløjfet p-afgiften på 50 kroner for parkering?

- Da vi købte stedet, var der ingen ting. Vi har finansieret hele molevitten selv, og det har selvfølgelig kostet penge at lave p-pladsen. Hvis der ikke var en p-afgift, skulle vi sætte prisen op på billetterne, siger Kasper Larsen

- I ville da miste kunder, hvis I satte prisen yderligere op ...

- Det ved jeg ikke. Vi opfordrer faktisk til, at folk foretager samkørsel. Hvis man er to familier, der skal afsted, kan man køre sammen. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange børn der er med, siger Kasper Larsen.

- Kunne I ikke sætte prisen ned til bare 100 kroner per person?

- Det gør vi ikke. For det første synes vi, at kvaliteten og prisen hænger sammen. Jeg er med på, at der vil komme flere, men indtægten per person vil blive mindre. Vi er et privat selsskab, som også har regninger, der skal betales, siger Kasper Larsen.