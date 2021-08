Tårnhøj smitte blandt børn

Deltavarianten af coronavirus gør det lettere for børn at smitte hinanden, og det kan aflæses i de seneste smittetal.

Her udgør børn og unge under 19 år omkring 41 procent af de bekræftede tilfælde.

Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, forklarer, at deltavarianten, som det flere gange har været beskrevet, er væsentligt mere smitsom end andre varianter af coronavirus.

- Det betyder, at vi for første gang er i den situation, at corona kan smitte på skoler og i daginstitutioner og holde epidemien kørende, udelukkende ved at børn smitter hinanden, siger han.

Højt antal børn blandt smittede

Ifølge tal fra Statens Serum Institut har der de seneste syv dage været 1208 bekræftede tilfælde af coronavirus blandt de 0 til 9-årige, og for de 10 til 19-årige er tallet 1727.

I alt har der været 7151 bekræftede smittede den seneste uge. Det betyder, at cirka 41 procent af de smittede de seneste syv dage var aldersgruppen 0 til 19 år.

Viggo Andreasen forklarer, at det er forholdsvist nyt, at børn smitter hinanden.

- Det har været sådan indtil nu, at børn op til 12-års alderen smittede væsentligt mindre end voksne, siger han og fortæller, at børn plejede at smitte hinanden cirka halvt så meget som voksne.

Svært at forhindre

Viggo Andreasen forudser, at smitten blandt skolebørn kan stige yderligere i løbet af efteråret og vinteren.

- Smitte blandt skolebørn bliver meget svær at forhindre, fordi selv hvis vi laver skrappere restriktioner for voksne, så kan skolebørnene altså smitte hinanden, siger han og tilføjer:

- Sådan var det ikke sidste efterår, men sådan er det i år.

For at undgå at smitten blandt børn stiger markant, vurderer Viggo Andreasen, at man kan gøre brug af flere tiltag.

- Det, vi kan gøre, er nogle af de ting, vi har gjort indtil nu, lyder det.

Her peger han på restriktioner i kombination med intensiv testning og isolation af smittede.