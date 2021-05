Tårnhøj smitte: Sogn lukker ned

Skole- og idrætstilbud i Jerne Sogn, der ligger i Esbjerg Kommune, lukker ned. Incidenstallet er oppe 545, og 55 er testet positive de seneste syv dage.

Det skriver TV Syd.

Jerne Sogn er på nuværende tidspunkt det eneste sogn i landet, der er lukket ned.

Esbjerg Kommune har fundet ud af, hvor smitten kommer fra.

Det er nemlig blandt andet en større begravelse, der har spredt smitte. Derudover er der en gruppe i området, der på grund af sprogvanskeligheder, har behov for hjælp til at forstå, hvordan man kan nedbringe smitterisikoen.

- De er meget sociale og mødes rigtigt meget. Vi kan følge smitten rundt fra opgang til opgang, fordi vi har data på individniveau, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i kommunen til TV Syd.

Esbjerg Kommune er i dialog med de fleste af de smittede og tester ved de opgange, hvor de ved, der er smitte, og direktøren er ikke bekymret for, at situationen skal udvikle sig yderligere.

- Smitten bølger hele tiden op og ned. Men med sundhedsdata på enkeltpersoner, famler vi ikke i blinde. Vi er i dialog med de fleste smittede, siger Arne Nikolajsen.

For at et sogn lukker ned, skal der være mere end 500 smittede per 100.000 den seneste uge, mere end 20 smittetilfælde på en uge og en positivprocent på over 2,5.å over 2. Når sognet er under niveauet for ét af de tre førnævnte kriterier syv dage i træk, kan sognet genåbne.

Lige nu er det Billund Kommune, der har landets højeste incidenstal. Det ligger på 278,5.