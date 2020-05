Taber 333 millioner kroner

Den dansk baserede juicekæde Joe & The Juice er blevet ramt hårdt økonomisk af corona-krisen. Det viser selskabets regnskab, der er blevet offentliggjort denne uge.

'Til dato har gruppen været negativt påvirket af covid-19, idet regeringer mange steder i verden har valgt at lukke restauranter ned og kun i nogle lande, har takeaway været tilladt, ligesom regeringer opfordrer folk til at blive hjemme,' lyder det i selskabet.

Bundlinjen ser rødt med 333 millioner kroner, og selskabets direktionen er blevet tvunget til at bruge termet 'going concern', der bliver brugt, når et selskab er i økonomisk stormvejr, men hvor ejerne forventer, at det kommer igennem.

Med det massive tab er nemlig fulgt en egenkapital der ved regnskabets afslutning er i minus med 248 millioner kroner mod minus 155 millioner året før. Med andre ord er der altså mere gæld end guld i selskabet.

Ejerne har dog sendt flere penge til den nødlidende juice-bar, fremgår det af regnskabet.

Låner 100 millioner

'Som en konsekvens har gruppen optaget lån til en nominel værdi af 100 millioner kroner med baggrund i den danske økonomisk støttepakke.'

'I forlængelse heraf har aktionærerne valgt at bidrage med kapital til virksomheden med en kapitalforøgelse på 200 millioner kroner, som bliver ført ud i forbindelse med den årlige generalforsamling i april 2020.'

Kaspar Basse laver juice. Arkivfoto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Baron Johan Wedell-Wedellsborg og konen Rebecca. Arkivfoto: Rasmuns Flindt Pedersen

Til slut opsummerer ledelsen, at det endnu er for tidligt at fastslå de endelige konsekvenser af corona-krisen.

Det er dog ikke nyt for selskabet at komme ud med underskud. Siden 2016 har der været underskud hvert år.

Joe & The Juice er stiftet af Kaspar Basse, der sammen med baron og skibsreder Johan Wedell-Wedellsborg kørte selskabet frem til 2013, hvor en del af det blev solgt til svenske kapitalfond Valedo Partners.

Kaspar Basse er siden blevet bestyrelsesformand, og sammen med Wedell-Wedelssborg ejer han i dag en mindre del af selskabet.

