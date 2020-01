Taber milliarder efter flyproblemer

For første gang siden 1997 tabte Boeing sidste år penge.

Det skete i et år med store problemer med flytypen 737 Max, der var involveret i to flystyrt.

For året har den amerikanske flyproducent tabt 636 millioner dollar, hvilket svarer til omkring 4,3 milliarder kroner. Det fremgår af Boeings årsregnskab.

Til sammenligning tjente Boeing omkring 10,5 milliarder dollar i 2018, og det svarer til rundt regnet 71 milliarder kroner.

Også omsætningen er gået markant tilbage, da den fra 2018 til 2019 er gået ned med hele 24 procent til 76,6 milliarder dollar eller 520 milliarder kroner.

Det store fald i Boeings resultater skyldes, at selskabets 737 Max-fly siden marts sidste år har haft forbud mod at gå i luften efter to styrt, som dræbte i alt 346 personer.

Siden har Boeing arbejdet på at få løst det problem, som menes at have forårsaget de to ulykker. De fandt sted med få måneders mellemrum i Indonesien og Etiopien.

Boeing meddelte for nylig, at selskabet regner med, at 737 Max-flyene må begynde at flyve igen fra midten af 2020.

- Vi anerkender, at vi har et stort arbejde foran os, siger David Calhoun, der er administrerende direktør hos Boeing, i en kommentar til regnskabet.

- Vi fokuserer på at bringe 737 Max tilbage i service på en sikker måde og at genetablere den mangeårige tillid, som Boeing-brandet repræsenterer over for forbrugerne, tilføjer han.

Foreløbigt har Boeing kunnet konstatere, at der har været problemer med noget af softwaren i 737 Max-flyene.

Eksempelvis skal der have været problemer med den software, der skal sikre, at visse overvågningsskærme fungerer korrekt.

Problemerne med 737 Max-flyene er en af de største kriser i Boeings historie, og selskabet har allerede haft uforudsete udgifter på flere milliarder på grund af sagen.

Sagen kostede i december Dennis Muilenburg jobbet som øverste direktør i Boeing.