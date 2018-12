Taber stort: Skandale-institution sælger ud af kunst og designermøbler

VUC Syd har været nødt til at rydde godt op i deres økonomi og sælger nu ud af uddannelsesinstitutionens kunst og designermøbler. Skolen ser ud til at tabe stort på det

Det skandaleramte VUC Syd er efter økonomisk rod i gang med at sælge ud af skolens designermøbler og kunst.

Ifølge JydskeVestkysten, der har fået aktindsigt i alle solgte genstande, har det ført store tab med sig. Blandt andet på grund af designerlamper og en daybed, der er købt til langt over salgsprisen.

Den meget omtalte daybed har skolens daværende direktør i sin tid købt for 82.712 kroner, men den er ikke vurderet til mere end 12-15.000 kroner.

Det viser en mail til VUC Syd fra auktionshuset Bruun Rasmussen, som avisen er kommet i besiddelse af.

Det vurderes derfor, at VUC Syd kan se frem til at miste op i mod 72.000 kroner på at sælge daybeden, efter at salær er betalt til auktionshuset.

Med til historien hører institutionens mange skandaler, som involverer en dyr luksustur til Californien for bestyrelsen, en direktør, som trådte tilbage med øjeblikkelig virkning, beskyldninger for nepotisme og undersøgelser for misbrug af skattekroner.

Taber stort på lamper

Skolen har også investeret i tre styk af designerlampen 'Koglen', der er designet af Poul Henningsen.

De tre lamper er købt til en samlet pris på 99.600 kroner, men er efterfølgende solgt for 68.000 kroner inden salær på auktionshuset.

Det betyder ifølge JydskeVesten, at VUC Syd har tabt 42.480 kroner på lamperne, hvis man ser på den oprindelige købspris.

Ligeledes taber VUC Syd stort på indkøbet af en gulvkrukke lavet af keramiker Per Weiss, som de har købt for 61.200.

Skolen har mistet 27.600 kroner på salget af krukken, da den efterfølgende er blevet solgt for 40.000 kroner før salær.

Direktør ærgrer sig ikke

Det er daværende direktør på VUC Syd Hans Jørgen Hansen, der har stået bag en række af indkøbene, som skolen nu ser ud til at tabe mange penge på.

Ifølge JydskeVesten har han dog tidligere formuleret gennem sin advokat, at han ikke ønsker at udtale sig om forholdene på VUC Syd.

Til avisen siger den nuværende direktør, Asbjørn Nielsen, at han ikke ærgrer sig over de store tab på kunst og design.

- Udgangspunktet for os er at sikre den bedst mulige situation for fortsat drift. Nu indbringer vi likviditet og sætter ting til salg, vi ikke har brug for. Det kan så være, det medfører et overskud eller et underskud i forhold til købsprisen, men det er underordnet, for det er ikke derfor, vi sælger det, siger direktøren.