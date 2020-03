Taber tusindvis af salathoveder: - Det er meget voldsomt

Per Hardenberg kæmper lige nu for at redde sin virksomhed, der producerer salat

Coronakrisen har ramt AP Grønt i Slangerup hårdt, og virksomheden er blevet nødt til at kassere tusindvis af salathoveder.

En stor del af produktionen sælges nemlig til foodservice og cateringbranchen, og da Danmark blev lukket ned forsvandt efterspørgslen.

- Vi forsøgte at komme af med nogle af dem via Facebook, men vi fandt ud af, at vi skulle have et setup, så folk ikke risikerede at blive smittet. Så det endte med, at vi forærede en stor del af salathovederne til landmænd, som så har brugt dem til dyrefoder, fortæller Per Hardenberg, som er direktør og ejer af AP Grønt.

- Det er klart, at det har været ekstremt for os. For det er mange procent af vores daglige omsætning, som er bundet op på catering og foodservice, fortsætter han.

Han har haft virksomheden siden 1978, og selv om han er fyldt 62, afslører hans taleiver, at han stadig brænder for at lave salat. Men virkeligheden er desværre også, at garnet strammer på grund af krisen.

- Præcis, da det skete, var vi ved at starte den danske produktion op, og vi skulle beslutte, om vi skulle gennemføre. Det har vi gjort, men vi ved endnu ikke, om det gør os endnu fattigere. For hvem skal købe varerne, og hvornår kan vi få lov at sælge dem?

Per Hardenbergs virksomhed er blevet hårdt ramt af coronakrisen. Arkivfoto: Krestine Havemann

Frygter lukning

- Vi kan ikke lukke ned for produktionen igen, så det er enten eller. Det er kritisk hver dag. Forstået på den måde, at det skal helst komme tilbage så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Vi ved godt, at det hurtigste scenarie ikke er muligt. Hvis vi ikke skal bløde for meget, skal der åbnes op inden for tre uger. Så hurtigt tror jeg måske ikke, at det kommer til gå.

- Så din virksomhed er i fare for at blive lukket?

- Ja, det kan man godt sige. De næste uger bliver afgørende.

Per Hardenberg håber dog på, at krisen vil gøre, at folk for øjnene op for, at det er godt at købe danske grøntsager. Konkret peger han på, at når man køber dansk, betaler man også for et produkt, som er udarbejdet under restriktive forhold og af folk, som får en ordentlig løn.

- Vi har ansvaret for et ret stort antal mennesker, som hver dag møder, og derfor har vi sagt, at vi bliver nødt til at kæmpe til sidste blodsdråbe og se, om vi samlet kan komme godt ud på den anden side.

Der er op mod 200 ansatte i virksomheden. Om de forbliver i virksomheden må tiden nu vise.

- Det er meget voldsomt. Globalt set er corona det mest voldsomme, som verden har oplevet økonomisk, siger Per Hardenberg.