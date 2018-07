Tabte 100 milliarder på et døgn: Nu advarer ekspert mod Facebook

Mark Zuckerberg bløder penge for tiden.

Torsdag faldt hans personlige formue med over 100 milliarder kroner (16 milliarder dollars) på ét døgn, da Facebook havde en historisk dårlig dag på den amerikanske Nasdaq-børs.

Nedturen kommer efter et andet kvartal, hvor Zuckerberg har været tvunget til at vidne for USA's kongres og for EU-Parlamentet i forbindelse med skandalen om uretmæssig deling af Facebook-brugeres data.

Mange ville nok tro, at der er gode penge at hente på at investere i Facebook-aktien lige nu, fordi den nok skal ryge i vejret igen, men der skal man tænke sig om en ekstra gang.

Væksten er aftagende

Det mener en inversteringsekspert i hvert fald. For selvom der godt kan være hurtige penge at hente på at kaste spareskillingerne efter Facebookaktier, så er Facebook på den lange bane ovre de enorme vækstrater, som man tidligere har set, mener Per Hansen fra investeringsbanken Nordnet:

- Jeg vil ikke investere i Facebook. En god investering er en, der er bedre, en de andre 50.000 aktier i verden. Og der må man sige, at vækstmæssigt er der ikke nogen tvivl om, at Facebook er ovre det bedste.

- Væksten er simpelthen for aftagende, og derfor ser investorerne på aktien med andre øjne og en anden risikoprofil, end de har gjort de sidste fem år, siger til Ekstra Bladet.

Per Hansen vurderer, at der er kommet for stor konkurrence til Facebook, og det vil hæmme væksten i fremtiden.

- Det, der driver prisen på en aktie, er ændringer i indtjeningsforventningerne. Ser fremtiden anderledes ud, end den gjorde for to dage siden. I forbindelse med Facebook tænker de fleste investorer nok, at væksten netop er for aftagene. Brugerne har andre alternativer, som i fremtiden vil udfordre Facebook langt mere, siger han og fortsætter:

- Facebooks værdi kan ikke opretholde den enorme værdisættelse, som den har nu. Fra i morgen til på mandag er det sikkert en god ide, at investere i Facebook, men på lang sigt tror jeg ikke, at man kan få værdisætningen til at vokse i fremtiden.

Verdens rigeste mand sidder solidt på tronen, når det gælder markedspositionen for hans virksomhed Amazon. Foto: AP/Ted S. Warren

Invester hos konkurrenterne

Den 34-årige Facebook-stifter faldt torsdag fra sin plads som verdens fjerde rigeste til nummer seks, melder Forbes magazine. Det er især bekymrende For Mark Zuckerberg, at brugerne vender Facebook ryggen efter usædvanligt sløset håndtering af brugernes data.

Der er nemlig enorme forventninger til, at Facebook skal have flere brugere, og derfor har investorerne ikke været tilfredse på trods af et 32 milliarder kroners stort overskud i andet kvartal, mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

- Forventningerne er skyhøje. Et selskab som Facebook skal levere stærke resultater ikke bare i år, men i mange år fremad. Der bliver bygget enorme forventninger op til Facebook, og derfor falder kursen meget lige så snart, de rammer en smule forbi skiven, siger han til Ekstra Bladet.

Men går du rundt med lidt ekstra mønt på lommen, er det ikke dumt at kaste dem efter nogle af de tre andre store Silicon Valley-virksomheder, der går under fællesbetegnelsen FANG (Facebook, Amazon, Netflix og Google red.), fortæller Per Hansen:

- I de seneste fire år har der været de her aktier i USA, som investorerne investerer i på grund af deres digitaliseringsmuligheder. Spørgsmålet er, om den her FANG-effekt fortsat er lige så stærk. Nogle vil nok mene, at Facebook er i en situation, hvor tingene har ændret retning.

Derfor skal man satse sine penge på især Google og Amazon, opfordrer han.

- De har teknologisk bedst fat inden for det felt, de arbejder med, og de har bedst mulighed for at beskytte deres teknologi. I kraft af deres mandskabsmæssige og financielle styrke bliver de ved med at trykke de andre ned, og derfor bevarer de det digitale herredømme. De skovler penge ind, og de andre er bange for dem. Det er et udtryk for, at de sidder på tronen lige nu.

Torsdag blev den værste dag nogensinde for Facebookaktien, der tabte tyve procent af sin værdi.

