Tabte sine nøgler: Kvinde fanget i affaldscontainer

En uheldig kvinde tabte fredag aften sin nøgler ned i en affaldscontainer i Odense, og vi ved jo alle, at en ulykke sjældent kommer alene.

Samme var gældende for kvinden, for efter hun prøvede at fiske dem op, hoppede hun simpelthen ned i containeren, der er omkring to en halv til tre meter dyb.

Og den kunne hun altså ikke komme ud af igen.

Det skriver TV 2 Fyn.

Kvinden råbte derfor om hjælp, og til hendes held hørte en forbipasserende kvinde det og ringede til Beredskab Fyn, der kunne trække hende op igen.

Indsatsleder ved Beredskab Fyn, Mikkel Mygenfordt, fortæller til TV 2 Fyn, at de var nødt til at skære låget af affaldscontaineren, som er gravet halvvejs ned i jorden.

Kvinden var fanget i containeren i en times tid, og hun har det efter omstændighederne godt.

Hun blev efter hændelsen kørt til yderligere tjek i en ambulance.