Taburetten vakler under omstridt spindoktor

Posten som bestyrelsesformand i Distribution Plus er blevet mere usikker, efter den omstridte spindoktor Palle Smed har indrømmet løgnehistorie i Falck-skandalen.

Palle Smed sidder nemlig som bestyrelsesformand i Distribution Plus, der distribuerer blade og magasiner rundt i Danmark. Selskabet er blandt andet ejet af den stenrige Aller koncern.

Onsdag i denne uge kom det frem, at Palle Smed under påskud af at være fra Fagbladet 3F havde forsøgt at hyre hollandske journalister til at grave smuds frem mod Falck-konkurrenten Bios. I virkeligheden var Palle Smed hyret af Falck.

Den sag er Aller Fonden nu blevet opmærksom på.

'Det harmonerer ikke med vores værdier som virksomhed, og vi er derfor i dialog med hovedaktionæren i Distribution Plus,' skriver Magnus Hviid, Kommunikationschef, Aller Media, i en mail til Ekstra Bladet.

Hovedaktionæren er Stibo-Fonden, hvor Ebbe Malte Iversen er bestyrelsesformand. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme igennem til ham for at høre, hvordan han ser på sagen.

Også Palle Smeds post som direktør i Faglige Seniorer er i fare, har Berlingske berettet, ligesom det er beskrevet, at han er færdig med at lave opgaver for Fagbladet 3F.

Palle Smed har tidligere siddet i TV2's bestyrelse, været chefredaktør på Fagbladet 3F og kommunikationschef i 3F. Desuden har han sammen med socialdemokraten Henrik Sass Larsen stiftet netavisen piopio.

Gennem den seneste tid er det kommet frem, hvordan Falck har benyttet en række spindoktorer herunder Palle Smed i forsøget på at stække konkurrenten Bios.

Palle Smed oplyser i en sms, at han ikke har nogen kommentarer.

