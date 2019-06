Tændt tv om natten kan gøre dig overvægtig

Når du trækker nathuen ned over øerne, og øjnene stille og rolig lukker sig til et 10 år gammelt episode af grænsepatruljen, så kan du faktisk ende med at tage på - hvis du altså er en kvinde.

Det viser en ny amerikansk undersøgelse.

Det skulle dog ikke kun været et tændt TV, der er et problem. Problemet er det lys, som kommer ud af eksempelvis tv, telefoner og digitale urer.

Undersøgelsen viser, at kvinder, der sover med enten lyset- eller tv'et tændt, har 17 procent større chance for at have taget omkring fem kilo på på fem år. Lys udefra viser en mere beskeden vægtstigning.

Undersøgelsen er lavet på mere end 43.000 amerikanske kvinder mellem 35 og 75 år for den amerikanske instans 'National Institutes of Health,' der svarer til den danske Sundhedsstyrelse.

Mindre melatonin

Der virker umiddelbart lidt spøjst, at der kan være en sammenhæng mellem 'kunstig-lys' under søvn og at få kilo på sidebenene.

Men det mener det amerikanske medie ABC News' medicinske korrespondent, Jennifer Ashton, ikke.

Hun påpeger i et interview, at en af de store faktorer kan være, at det 'kunstige lys' nedsætter mængden af melatonin i hjernen, der forstyrrer vores døgnrytme.

Fakta om Melatonin - Melatonin er et hormon, der dannes i hjernen, og som også kaldes 'søvnhormonet.' - Melatoninen hjælper med at styre vores døgnrytme. Det gør den ved, at når der kommer lys ind i øjet, dannes der mindre melatonin. Når der ikke kommer lys ind i øjet, dannes der mere melatonin. - Når der er mere melatonin i hjernen, bliver man mere træt og man er mere udhvilet, når man vågner. - Mange hormoner styres af døgnrytmen. Derfor er det vigtigt at have en god døgnrytme. - Det er hormoner som eksempelvis binyrebarkhormon, væksthormon, østrogen og testosteron der styres af døgnrytmen og dermed også melatoninen. Kilde: Netdoktor

Og blålige skær fra TV'et kan faktisk godt have en indflydelse på vægten, bekræfter Poul Jennum, der forsker i søvn-vågenregulering ved Institut for Klinisk Medicin på Rigshospitalet.

- At blive udsat for kraftig lys, især blåt lys, når man sover, medfører ændring af døgnrytme og kortere søvn. Det påvirker stofskiftet, og er derfor forbundet med øget risiko for overvægt, diabetes med videre, fortæller forskeren til Ekstra Bladet.