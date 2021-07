Tænketank kræver bedre retssikkerhed for anbragte børn

Retssikkerheden er for dårlig for børn og unge, der anbringes uden for hjemmet.

Det slår den uafhængige juridiske tænketank Justitia fast i en ny analyse.

I 2019 var der cirka 11.500 anbragte børn og unge, og der blev indberettet næsten 6000 tilfælde af magtanvendelse.

Analysen fra Justitia viser, at mange magtanvendelser ikke bliver indberettet, som de skal, og at anbringelsesstederne mangler viden om reglerne.

Det stiller børn og unge i en dårlig retssikkerhedsmæssig situation, konkluderes det.

- Reglerne er vældig komplicerede. Det har Ombudsmanden også tidligere påpeget. Og det gør, at reglerne er svære at anvende, siger konsulent i Justitia Gerd Sinding.

Hun er tidligere dommer og har i årevis beskæftiget sig med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

5923 børn og unge blev i 2019 udsat for magtanvendelser, mens de var anbragt på et opholdssted, en døgninstitution eller hos plejeforældre.

Det er ifølge Justitia en stigning i forholdene til årene 2017 og 2018.

Som reglerne er udformet, skal magtanvendelser indberettes til Socialtilsynet, til den kommune, som har anbragt barnet, og til forældrene.

Men analysen peger på, at det ikke er alle magtanvendelser, der indberettes, som de skal.

Desuden er mange indberetninger ifølge tænketanken mangelfulde og behæftede med fejl.

Ifølge Justitia sker det også i mange tilfælde, at den anbragte ikke bliver hørt i forbindelse med den indberetning, der efterfølgende skal ske af magtbrugen.

På den baggrund anbefales det, at barnet eller den unge tilbydes bistand i form af en rådgiver, når det har været udsat for en magtanvendelse.

Som reglerne er nu, får institutionen eller plejeforældrene heller ikke en tilbagemelding på, hvorvidt magtanvendelsen var inden for skiven.

- Vi mener, der bør være en langt mere systematisk opfølgning på magtanvendelser. Var det tilladt eller ikke tilladt? På den måde kan man også samle noget praksis for, hvad man må og ikke må, siger Gerd Sinding.

Tænketanken mener, at det bør være et samlet og centralt Socialtilsyn, der modtager indberetningerne om magtanvendelser.

Socialminister Astrid Krag (S) siger, at hun er villig til at se på området i forbindelse med en forestående revision af loven.

- Her skal vi se på, om loven giver de rette redskaber til at sikre omsorgen for de anbragte børn og unge, blandt andet når det gælder magtanvendelse.

- Her er jeg åben for at inddrage forslagene fra Justitia og andre gode input til, hvordan vi kan gøre det bedre, siger hun.

Hun vil drøfte det med socialordførerne på Christiansborg til efteråret.