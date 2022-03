Tæsk til PET og Udenrigsministeriet i Tibet-skandale 

Ansvaret for Danmarkshistoriens måske største politiskandale, Tibet-sagen, blev i 2017 placeret hos to mellemledere i Københavns Politi, og det var dem, der stod bag beslutningen om at fjerne Tibet-flag og afskærme demonstranter under det kinesiske statsbesøg i 2012, måtte man forstå.

Men den konklusion bliver der nu rokket delvist ved.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger står Politiet Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet til en sønderlemmende og ganske alvorlig kritik af den kommission, der nu for anden gang kulegraver Tibet-sagen og de senere års kinesiske statsbesøg i Danmark.

Dog fritages Københavns Politi ikke for dens ansvar i sagen.

Københavns Politi afskærmede i 2012 en anti-kinesisk demonstration, da Kinas daværende præsident, Hu Jintao, besøgte København. Foto: Privatfoto / Peter Anderson

Har presset politiet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil den kommende beretning fra Tibetkommissionen konkludere, at PET og Udenrigsministeriet gennem flere år har spillet en langt større rolle i skandalen, end det hidtil har været kendt.

Ekstra Bladet erfarer således, at kommissionen efter at have undersøgt genfundne mails, afhørt vidner og gransket adskillige kinesiske besøg i Danmark kommer til at konkludere, at Udenrigsministeriet og PET har været nøgleaktører i forhold til at imødekomme kinesiske embedsmænds ønsker om at stække anti-kinesiske demonstrationer i Danmark.

I visse tilfælde har PET og Udenrigsministeriet endda presset politiet og deltaget aktivt i, at de kinesiske krav blev mødt, vurderer Tibetkommissionen ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Talte med to tunger

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er kommissionen samtidig nået frem til en vurdering, der går på, at der tilsyneladende har eksisteret en særlig modus operandi i Udenrigsministeriet, hvor man har talt med to tunger.

Til møder og på skrift har danske embedsmænd afvist kinesernes ønsker om at skærme demonstranter forud på statsbesøgene og pointeret, at der i Danmark findes forsamlings- og ytringsfrihed.

Ikke desto mindre har Udenrigsministeriet og PET efterfølgende delt de kinesiske bekymringer med politiet og lagt pres på at forhindre demonstrationer, der kunne fornærme kineserne.

Der er dermed tale om en langt hårdere kritik af Udenrigsministeriet end i 2017, hvor kommissionen konkluderede, at ministeriet ‘bidrog til en stemning’, som forplantede sig hos Københavns Politi.

Det er uvist, om kommissionens arbejde får retlige eller disciplinære konsekvenser for ansatte i Udenrigsministeriet og PET, og det vides heller ikke, hvilken betydning beretningen får for de to mellemledere i politiet, der siden 2018 har været tiltalt for at afgive falsk vidneforklaring.

PET har ikke ønsket at kommentere sagen, og Udenrigsministeriet afventer beretningen, lyder det.

'Udenrigsministeriet kommer således ikke til hverken at spekulere i eller at kommentere på beretningens indhold, før den er offentliggjort.'

Ifølge Tibetkomissionens hjemmeside udkommer den samlede beretning 'inden udgangen af første kvartal af 2022.'