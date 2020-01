Tæt på at dø: Popcorn sad fast mellem hans tænder

Den 41-årige Adam Martin, der arbejder som brandmand i byen Coverack i Cornwall i England, har svoret, at han aldrig nogensinde vil spise popcorn igen.

Adam var nemlig sidste år tæt på at miste sit liv, da han ville fjerne noget popcorn, der havde sat sig fast mellem hans tænder. Adam forsøgte at fjerne det lille stykke popcorn mellem tænderne, men fik efterfølgende en voldsom blodforgiftning, der førte til betændelse i hjertet og ødelagde hans hjerteklapper. Lægerne forklarede Adam, at han kunne være død, hvis han havde ventet yderligere tre dage med at gå til lægen.

Det skriver flere medier, heriblandt Cornwall Live, Mirror og Metro.

Adam, der arbejder som brandmand, har det i dag meget bedre. Men han var altså tæt på at dø. Foto: Ritzau Scanpix

Den ulykkelige historie startede i september 2019, da Adam sammen med sin kone, Helen, delte en pose popcorn, mens de sad og så en film. Her satte et stykke popcorn sig fast mellem tænderne bagest i hans mund. Adam var nærmest ved at blive vanvittig i tre dage, og han forsøgte at fjerne det lille stykke popcorn med blandt andet en tandstikker og en metalnål.

Adams anstrengelser med at fjerne det lille stykke popcorn skabte blødning i tandkødet og fik dermed bakterier fra munden til at trænge ind i hans blodomløb.

Kun en uge efter begyndte Adam at få svedeture, hovedpine og hjerteflimmer, der er nogle af symptomerne på den dødelige sygdom hjertebetændelse. Herefter gik Adam til lægen og fik konstateret netop denne sygdom, der også allerede havde ødelagt hans hjerteklapper.

- Lægerne fortalte mig, at jeg havde været død, hvis jeg havde ventet med at gå til lægen yderligere tre dage, forklarer Adam, der efterfølgende fik foretaget en hjerteoperation, der reddede hans liv.

- De fleste dør, når de har et infektionstal på 350. Mit tal var på 340, da jeg blev indlagt, forklarer Adam og tilføjer:

- Hvis jeg var gået til tandlægen med det samme, ville jeg kunne have undgået den forfærdelige sygdom. Det er den værste oplevelse, jeg har haft i mit liv.

Den 41-årige Adam Martin er far til tre, Megan, 15, Holly, 14, og George på syv år. Efter operationen kom han sig heldigvis relativt hurtigt og har det i dag meget bedre.

- Jeg bankede på døren til døden. Og jeg har været meget heldig.

- Men en ting er sikkert. Jeg skal aldrig nogensinde spise popcorn igen, siger Adam.

.

Adam delte nogle popcorn samme med sin kone, mens de så en film. Og så gik det ellers galt. Foto: Ritzau Scanpix