Tæt på kollaps: - Vi kan ikke stoppe det

Sygehusvæsenet i USA er under maksimalt pres med flere end 100.000 indlagte for 30. dag i træk, advarer ledende overlæge

I USA er sygehusene på tværs af landet i knæ.

350.000 amerikanere er døde med coronavirus, mens læger og sygeplejersker kæmper en daglig kamp for at holde liv i de godt 125.000 mennesker, som netop nu er indlagt.

Kommer der en ny bølge af smittede med endnu flere indlæggelser til følge, vil det betyde, at sygehusvæsenet helt kan kollapse, advarer ledende overlæge.

Kan ikke stoppe det

Det rekordhøje antal indlæggelser betyder nemlig, at amerikanere med andre alvorlige sygdomme, kan blive nedprioriteret.

Sådan lyder det fra doktor Brad Spellberg, der er ledende overlæge på Los Angeles County-University of Southern California Medical Center.

- Hvis du er involveret i en bilulykke, og vi skal redde dit liv. Hvis du får et hjerteanfald eller en blodprop, kan du ikke nøjes med en læge eller en sygeplejerske, som allerede har ansvaret for behandlingen af 20 andre patienter, siger han til CNN.

- Det betyder et totalt kollaps af sundhedsvæsenet, hvis vi ser endnu en bølge af smittede. På hospitalet kan vi ikke stoppe det. Vi kan kun reagere på det. Det er befolkningen, som har muligheden for at stoppe spredningen af denne virus ved at overholde retningslinjerne, fortsætter doktor Spellberg.

USA sætter rekord med 277.000 nye smittede på et døgn

Kritisk punkt

USA registrerede lørdag det højeste antal daglige smittetilfælde under pandemien. Således er der registreret 277.000 nye smittede på et enkelt døgn.

Det viser en opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med i alt næsten 20,4 millioner smittetilfælde og knap 350.000 coronarelaterede dødsfald er USA det land i verden, der er hårdest ramt af coronavirusset målt på antal smittede og døde.

Antallet af smittetilfælde har været stærkt stigende de seneste måneder, og få dage efter jul advarede regeringens førende ekspert i smitsomme sygdomme, Anthony Fauci, om, at den værste del af pandemien stadig kan være i vente.

- Vi er på et virkelig kritisk punkt, sagde han til CNN.

Det er især rejser på tværs af landet i juleferien, der bekymrer smitteeksperten.